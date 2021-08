Luego que distintos medios de espectáculos difundieron imágenes del apasionado beso de los actores Andrea Luna y Andrés Wiese en una discoteca de Miami, el programa “Amor y Fuego” se comunicó con la intérprete nacional y ella señaló no estar enterada de su ‘ampay’.

Una reportera se comunicó vía telefónica con Andrea y al ser consultada por su ósculo con su compañero de actuación, la actriz se hizo la desentendida.

“Ah ¿Me las puedes mandar? ¿Qué imágenes? Bueno es mi vida privada, déjame chequear eso, no tengo idea en verdad”, señaló para “Amor y Fuego”.

Beso de Andrea Luna y Andrés Wiese en Miami. (Foto: Captura "Amor y Fuego").

Cuando la reportera le insistió sobre su beso con Andrés Wiese en Miami, la actriz aclaró que no habla de su vida personal.

“Ese es problema mío, por qué te tengo que contar mi vida privada, no entiendo... Es mi vida privada, mmm Thats it jajaja”, sentenció.

“Déjame ver primero qué está pasando, me acabo de despertar... No entiendo nada”, concluyó la actriz de 30 años.

El beso de Andrea Luna y Andrés Wiese llamó la atención de sus seguidores porque la actriz mantuvo una relación sentimental de 7 años con el actor Pietro Sibille y ninguno de los dos había anticipado el fin de su historia de amor.