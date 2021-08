El programa “Magaly TV: La Firme” difundió una fotografía que evidencia un apasionado beso entre Andrés Wiese y la actriz Andrea Luna en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

Ante esta situación, un reportero del espacio de espectáculos fue en busca de Wiese para escuchar su versión de los hechos y el actor aclaró que se encuentra soltero.

“Yo estoy soltero y he estado de viaje por unos días nada más. Ahora me regreso a trabajar”, explicó el recordado ‘Nicolás’ de la serie “Al fondo hay sitio”.

Sobre la soltería de Andrea Luna, el intérprete nacional señaló que no sabe cuál es la actual situación sentimental de su colega.

“Yo creo que sí, no sé. Habría que preguntarle a ella, no la veo hace tiempo, pero creo que sí”, dijo Andrés para las cámaras de Magaly Medina.

Finalmente, Andrés Wiese aclaró que sí se encontró con Andrea Luna en Miami, pero que también compartió con otras amigas en común. “Yo he salido y me he encontrado con Andrea y unas amigas allá... Más no te voy a declarar”, concluyó.

