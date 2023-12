André Silva se pronunció sobre las críticas que ha recibido la futura serie de Deyvis Orosco. En diálogo con la prensa, le dio todo su respaldo a Mario Cortijo, actor que interpretará al ‘Bomboncito de la cumbia’.

“No sé de dónde han salido las críticas, no he leído ninguna. Yo creo que se parece muchísimo. La gente está feliz de que se cuente la historia de Deyvis. Él es un gran artista que ha luchado muchísimo, también para hacerse un nombre en el mundo de la música”, expresó Silva a Trome.

El yerno de Michelle Alexander también dijo que no teme que lo encasillen en el papel del ‘León de la cumbia’, ya que escuchó los mismos comentarios cuando interpretó al ‘Duque’.

“Eso es una mentira, se encasillan los que no están preparados. Yo he tenido la posibilidad de prepararme como actor, he estudiado muchísimo y tengo las herramientas necesarias para dejar el personaje. Lo mismo me decían cuando era Duque el villano, hice tres temporadas y ahora soy el León de la cumbia, un personaje completamente diferente”, sostuvo.

