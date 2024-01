Luego de que Magaly Medina confirmara que iniciará su temporada 2024 con un ‘ampay’ que dará de qué hablar, cientos de usuarios empezaron a deslizar los nombres de los posibles protagonistas y uno de los personajes más nombrados fue Melissa Paredes, quien hace poco anunció su ruptura con Anthony Aranda.

Además de los fuertes rumores, un tiktoker se atrevió a afirmar que incluso hasta habría mensajes que comprobarían que la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ le fue infiel al ‘Activador’ con nada menos que Erick Elera.

“Muestran chat de WhatsApp que Melissa Paredes acepta que engañó a su bailarín. Confiesa que se enamoró de Erick Elera”, señaló el usuario @moisesdavidventur en TikTok.









¿Cómo reaccionó Erick Elera?

A Erick Elera no le habría caído nada bien que hayan usado su nombre e imagen para difundir una falsa noticia, y según el tiktoker Ric La Torre, estaría dispuesto a iniciar acciones legales.

“Salió un tiktok de que Erick Elera y Melissa Paredes serían los protagonistas del ampay de Magaly de este lunes, y la verdad es que no. A mí me cuentan que Erick terminó bastante molesto por ese tiktok, así que tiktoker que lanzó esta información posiblemente llegues a tribunales. Eso no lo sabemos, pero podría pasar”, manifestó Ric La Torre.









