Mary Moncada y su dura indirecta a Domínguez: “Y que no me digan en la esquina, el venao”

Mary Moncada, la joven que fue ‘ampayada’ con Christian Domínguez en comprometedoras situaciones, se pronunció luego de las fuertes revelaciones que Pamela Franco hizo en el programa ‘Mande quien mande’.

Todo indica que la rubia peruana que radica en Estados Unidos estuvo atenta a las confesiones de la cumbiambera, y publicó una fotografía con una canción bastante provocador contra el líder de La Gran Orquesta.

A través de sus historias de Instagram, Moncada publicó una foto donde posa sexy frente a las cámaras y como canción de fondo suena nada menos que la cumbia ‘El Venao’.

“Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao, que eso a mi me mortifica, el venao, el venao”, se oye en el video en clara alusión al cantante de cumbia.

Esta explosiva publicación se da poco después que Pamela Franco confesara en televisión nacional que tuvo un romance clandestino con Christian Cueva en el 2018, pese a que el futbolista tenía una relación estable con Pamela López.









