Alondra García Miró: "Yo creo que la novela ‘Te volveré a encontrar’ cambiará mi vida”

Durante meses optó por el silencio para no ventilar asuntos de su vida privada, pero ahora la debutante actriz Alondra García Miró hizo una excepción –en un alto de las grabaciones de la telenovela 'Te volveré a encontrar'– para decir su verdad, aquella que todos quieren saber.

¿Cómo ha sido tu preparación para el protagónico en la telenovela Te volveré a encontrar que se verá por América TV?

Norma Martínez es una profesora de actuación extraordinaria y no pude caer en mejores manos. Estuve en un taller intensivo de cinco meses y en un taller más corto con Sergio Galliani que me prepararon para la novela... Hicimos una parte de actuación en general, pero también tuvimos la oportunidad de trabajar con el personaje porque ya teníamos la historia.

¿Qué descubriste en este tiempo para que te animes a hacer una carrera seria como actriz?

Lo que no puedo creer es cómo he estado tantos años sin descubrir lo increíble de este mundo de la ficción. Estoy fascinada, feliz y contenta. Meterte en un personaje es tan loco y no solo en el tema de la actuación, sino por la gente con la que trabajo. Estoy muy agradecida por la oportunidad.

Asumirás una responsabilidad grande porque estarás en la mira de todos. ¿Hay temor?

De hecho hay una presión y el tema mediático siempre está. Estoy acostumbrada, pero no voy a negar que le tengo un poco de temor. Igual estoy tranquila porque me he preparado, no he entrado a la loca. Creo que todo saldrá bien.

También tendrás que enfrentar las posibles críticas.

Nadie nace sabiendo, sé que voy a ir mejorando con el tiempo y cuando termine la novela, me dedicaré a estudiar y seguir talleres.

¿Crees que la telenovela cambiará tu vida?

Yo creo que sí cambiará mi vida para bien y para seguir avanzando como actriz.

¿Cómo defines a tu personaje ‘Lucy’ de la telenovela?

A ‘Lucy’ la secuestraron cuando era una bebé en la selva y toda su vida ha estado atrapada ahí. Ella sabe que tiene un pasado y quiere descubrirlo. Es soñadora, inocente, pero no tonta. Yo creo que es aguerrida y valiente.

¿Aprendiste pole dance por las exigencias de la historia?

‘Lucy’ ama bailar y aprendí lo básico del pole dance, pero la historia no es de un cabaret. Es como un café teatro donde no solo hay baile y que las chicas muestran de más, sino hay shows de saxo y también gente que canta.

Luego tu personaje entra a una casa y es disputada por tres hermanos.

Lo que pasa es que cuando me secuestran en el campamento, me cría una señora, que es como mi mamá, y me entero que ella tiene un pasado al igual que yo. Eso me anima a ir en busca de ese pasado. Ahí es cuando encuentro a los tres hermanos y junto a ellos iremos en búsqueda de nuestra madre. Ha sido lo máximo trabajar con ellos. George (Slebi) es colombiano y con Pablo Heredia tienen más años en esto, pero Nicola Porcella está muy bien. Estuvo tomando talleres y clases. Es fácil trabajar con los tres. La pregunta es con qué hermano se quedará ‘Lucy’.

¿Te arrepientes de haber estado en un reality?

Para nada. Todo lo que me ha pasado en la vida es por algo y fue lindo entrar a los realities, sobre todo por el cariño del público.

¿Te agradaba esa exposición?

Es difícil igual, porque si te metes a un reality, sabes a lo que te expones. Ya depende de cómo lo maneje cada uno. Siempre he tratado de cuidarme lo más posible porque no siento que hay mucha necesidad de mostrarlo a los demás. Sé que hay rumores que dicen que es armado, pero yo siempre he dicho lo que considero que debía hacer y lo correcto.

Ahora es una etapa cerrada.

Sí, definitivamente es una etapa cerrada.

Cambiando de tema, ¿te pareció una injusticia lo que tuvo que pasar Paolo Guerrero (su ex pareja) para ir al Mundial?

Imaginé que me preguntarías eso. Sí me pareció una injusticia.

Paolo es un deportista y mucha gente cree que no podría haberse perjudicado.

Jamás. Estoy segura de eso.

Su gran sueño es ir al Mundial y tú lo ayudaste también en ese proceso.

Me apena lo que pasó y bien que se haya solucionado. Él se merece ir al Mundial. Lo digo por el cariño que le tengo y como hincha peruana... Es una excelente persona.

Compartes la alegría de millones de peruanos.

Prefiero dejar el tema ahí.

Hay varias leyendas urbanas de por qué ustedes rompieron. ¿Lo quieres aclarar?

No, prefiero dejarlo ahí. No hay mucho de qué hablar y ya pasó un montón de tiempo, así que creo que no es necesario.

¿Y el rompimiento con Christian Meier fue por mutuo acuerdo?

Creo que yo estaba en mis proyectos, él estaba en sus proyectos, pero igual le tengo mucho cariño. Es una persona extraordinaria... El comunicarlo (la separación) fue algo que los dos hablamos. Dio igual quién envió el comunicado.

Con quien mantienes comunicación es con Doña Peta, madre de Paolo.

¡Claro que sí! Yo la quiero muchísimo y, sobre todo, la admiro. Es una mujer maravillosa, extraordinaria y no creo que sea la única que la admire. Creo que todo el Perú la admira, es una mamá guerrera total.

Sigues muy unida a la familia de Paolo.

Con el tiempo no solo estás con la persona, sino también te haces amiga de la familia y, a veces, eso queda. El cariño queda y no me parece nada malo porque mucha gente podrá decir: “¿Por qué? o ¿para qué?”. Pero cuando hay cariño y amistad, nadie está haciendo nada malo.

AUTOFICHA

-Mi nombre es Alondra García Miró, nací el 17 de diciembre de 1991 y tengo 26 años. Mi papá es Rafael García Miró y mi mamá María del Carmen Santillana (RIP). Tengo cuatro hermanos: Armando y José Antonio Muñoz, Santiago García Miró y Alma García Miró. Dos por parte de mamá y dos por parte de papá.

-“Me encanta hacer deportes y entreno casi todos los días. También me gusta bailar y me encanta la salsa y la bachata. Me hubiese gustado ser cantante, pero no nací con ese don. ¿Si estoy con enamorado? No, estoy sola, soltera, tranquila y feliz (risas)”.

