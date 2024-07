Un suboficial de la Policía Nacional denunció haber sido agredido física y psicológicamente, además de ser ultrajado por sus propios colegas dentro del Departamento de Rescate 1 de la División de Escuadrón de Emergencia ubicado en La Victoria.

El dominical Cuarto Poder expuso detalles de la grave denuncia que implica a varios altos mandos policiales, quienes habrían intentado persuadir al presunto agraviado para no realizar la denuncia con el fin de evitar el escándalo.

Según el testimonio que el efectivo narró en una audiencia judicial, en enero del 2023 fue atacado por otros diez agentes en una de las habitaciones bajo la excusa de una ‘tradición policial’.

“Estás loco le digo, suélteme suboficial porque soy más antiguo y no me soltó y vi que ingresaron unos 10 a 8 efectivos con toallas y frazadas, gritando (que lo van a ultrajar) y veo al suboficial porque era el más alto del grupo. Me tapó con la frazada y pues allí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, una toalla, de pies a cabeza y yo estaba peleando. Me estaban metiendo golpes, no tengo idea por qué”, narró el policía que denunció la agresión.

Después de ser golpearlo y ultrajarlo, la víctima logró liberarse, y al momento de huir logró ver a sus propios compañeros grabando la deplorable escena. Tras ello, acudió a sus superiores para denunciar la agresión, pero terminó llevándose una gran decepción cuando le recomendaron no tomar acciones legales.

En las conversaciones que él mismo grabó, sus superiores le informan que los agresores están dispuestos a pagarle hasta 4 mil soles para que no denuncie el hecho. No obstante, él decidió acudir a la comisaría de La Victoria para obtener justicia.

“Estos ya aprendieron la lección. La única solución es que junten un sencillo al colega para que le quede como escarmiento. Que reúnan 3 o 4 lucas y no estén jodiendo a nadie”, se le oye decir a uno de los jefes policiales.

Cabe señalar que el informe del médico legista confirma que la víctima fue ultrajada. Pese a las pruebas, testimonios y evidencias forenses, ningún oficial ha reconocido su responsabilidad por permitir tan abominable delito dentro de la dependencia policial. La Fiscalía ya ha identificado a varios policías, sin embargo, solo dos están en un penal con prisión preventiva.





