El pasado viernes 21 de junio, el médium Frank Mendizábal se convirtió en el centro de atención del público debido a que se contactó con el padre fallecido del periodista Fernando Díaz. En plena transmisión EN VIVO del programa ‘Arriba Mi Gente’ (AMG) de Latina, Frank le dio mensajes que solo el hombre de prensa sabía, algo que lo sorprendió completamente y acabó llorando ante cámaras.

¿Quién es Frank Mendizábal?

Frank es un médium que se ha hecho popular en los últimos meses gracias a que se contacta con gente que ya partió de este mundo. Muchos famosos han destacado que es muy acertado, pues les ha dicho cosas muy personales, como un apodo de cuando eran niños o quizás un dato familiar específico.

Perú21 conversó con él para conocer más sobre esta insólita habilidad. Frank, de 35 años, creador de ‘Almas Conectadas’, nos comentó que todo empezó cuando tenía ocho años y empezó a sentir la energía de su abuelo en casa. Asegura que nunca sintió miedo, pues, al ser una presencia familiar la que se contaba con él, podía hablarle e incluso le señalaba dónde estaban escondidos sus regalos de Navidad.

“Fueron pasando los años y pude conocer un poquito más acerca de la mediumnidad y entender hacia dónde iba este don de poder percibir a estos espíritus. Además, ya no solamente veía a mi abuelo en mi casa, sino que también veía a familiares de mis amigos en sus casas, pero cuando no tenía mucha confianza con la persona, no le decía nada. Tal vez me podían ver como un loco”, expresó.

A pesar de lo incómodo que podría resultar esto para el resto de la gente, afirma que su trabajo es gratificante pues le permite dar los mensajes que quedaron pendientes y hacer felices a las personas: “Creo que cuando tienes un objetivo en la vida o tienes una misión como tal, es muy difícil desprenderse de ello”.

“Tal vez de un momento a otro, ya no estamos en ese plano físico y hay muchas cosas que quedan pendientes. Lo bonito de este don es que puedes ayudar a que otras personas a que sepan que sus seres queridos las están acompañando y que saben todo lo que solemos hacer en honor a ellos, por su memoria”, señaló.

Frank, quien además, lee el tarot y hace limpieza energética de casas, considera que es fundamental aprovechar los momentos y expresar lo que sientes por las personas que quieres cuando están vivos para evitar arrepentimientos.

¿Cómo es ser un médium?

Este joven, que estudió ciencias de la comunicación, señala que solo puede hacer dos sesiones por semana debido al fuerte agotamiento que le generan.

“No estoy canalizando todo el tiempo porque es un desgaste físico para mí, pero los espíritus buscan los momentos precisos o la situaciones precisas para poder comunicarse con sus seres queridos”, detalló.

“Yo no puedo hacer más de dos sesiones médium a la semana porque si hago tres o cuatro, termino en emergencia. Me tienen que hacer pruebas y al final no sale nada, pero me quedo un día y medio o dos días con la sensación de muerte de la persona con la que contacté”, reveló.

Asimismo, explica que tiene un médico de cabecera, una psicóloga y una bruja para hacerse limpias. Sostiene que tiene que hacer un ritual para limpiar su consultorio y descargar energías.

Frank sabe que en algún momento, su cuerpo le pedirá acabar con estas sesiones, pero mientras tanto, quiere permitir que la gente cierre etapas con los seres que ya no están.

"Me dicen que alguna vez lo tengo que dejar, pero yo creo que en ese momento todavía no ha llegado y creo que mientras yo pueda seguir ayudando a muchas personas, esto me va a ayudar a poder ganarme un pedacito de cielo".





El médium de los famosos

Desde su casa en San Miguel, Frank indicó que al inicio nadie le creía y cuando llamó a diversos artistas para ofrecerles la oportunidad de hacer contacto con sus muertos, la mayoría le cerró las puertas.

La primera que aceptó fue Úrsula Boza, conocida como ‘Mirada de Tiburón’. Afirma que contactó con su papá que había muerto hace unos años y fue tan precisos los datos que le dio, que ella quedó en shock. Posteriormente, el dato se corrió y ahora son muchos los famosos de la farándula peruana que intentan comunicarse con él.

Así fue como llegó a ser invitado de varios programas. Sobre el incidente con Fernando Díaz, reveló a Perú21 lo que le dijo el escéptico periodista detrás de cámaras.

“Fuimos para corte y ahí se me acercó, me abrazó. Me dijo que estaba muy agradecido porque le había dicho, que todo lo que le había comentado tenía sentido. Me gusta cuando alguien que es escéptico viene y dice: ‘Oye, muchas gracias porque en verdad sí es verdad’. El abrazo de gratitud de cada persona es lo que me gusta de cada sesión.

Otros personajes públicos que lo buscan son los políticos, pero él afirma que no está interesado en ingresar a ese ámbito tan vapuleado por la población.

Afirma que no atiende a gente que intenta aprovecharse de esto para conseguir un beneficio propio: “El don que tengo no lo utilizo para mi propio beneficio ni para que se aprovechen. Hay sesiones en las que hemos tenido que decirle no a mucha gente”.

Refiere que también tiene que negar sus servicios a quienes lo buscan para resolver crímenes o casos policiales, pues ponen en peligro su vida.

“Me pueden contactar para que las personas puedan sentir tranquilidad, puedan cerrar sus círculos y sea una especie de terapia, pero si vienen con la intención de que les diga dónde dejo los documentos de una herencia o claves de tarjetas, les diré que ese tipo de información no las dan”, enfatizó.

Frank tiene un podcast llamado Almas Conectadas, en el que hace incursiones, limpias y sesiones.





