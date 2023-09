Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se mostraron muy contentos por el estreno de la telenovela ‘Perdóname’, sobre todo por el debut en la pantalla de sus hijos Mikael y Fernanda.

El productor de televisión, por una parte, admitió que se emocionó casi hasta las lágrimas: “absolutamente orgullosos de estos dos chicos porque la verdad son mi inspiración, verlos ahorita en pantalla es como ser removido, casi lloro un ratito cuando aparecían en escenas”, dijo a América Espectáculos.

Asimismo, señaló que Mikael tiene mucha seguridad y solidez en actuación, talento que considera que heredó de su madre.

En tanto, Érika Villalobos explicó que los resultados fueron satisfactorios, sobre todo por el ritmo que tienen: “me he quedado pegada con mis hijos, ha tenido mucho ritmo, espero que a la gente le haya parecido también [...] A mí no me gusta mucho verme, pero me ha gustado verlos”, contó.

Recordemos que la trama de la telenovela es sobre una diseñadora de modas llamada Clara Herrada (Érika Villalobos) que se entera que su expareja Lito Costa (Aldo) es liberado de prisión luego de muchos años. Mikael Miyashiro hace el papel de Joaquín, hijo de Lito, mientras que Fernanda interpreta a Renata, hija de otro personaje.





VIDEO RECOMENDADO