En medio de la polémica que desató el próximo estreno de la novela ‘Perdóname’, la cual protagonizará con Aldo Miyashiro, Érika Villalobos recibió el respaldo de Erik Zapata, el hombre con quien fue ampayada en apasionados besos a finales de agosto.

El galán de la actriz utilizó sus historias de Instagram para expresar sus sentimientos a través de un romántico mensaje, con lo que deja en claro que la apoya en este nuevo proyecto televisivo junto a su ex.

“Me perdí en su mirada, es que el color de sus ojos me encantaban, no eran ni azules, ni verdes. Eran color café, café que quitan el sueño, café que producen desvelo”, se lee en la publicación que fue replicada por Érika Villalobos.





El romántico mensaje de Erik Zapata a Érika Villalobos





No odia a Aldo Miyashiro

Durante una entrevista para el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, Érika Villalobos aseguró que no le guarda rencor a Aldo Miyashiro, quien fue ampayado con la reportera Fiorella Retiz en abril del año pasado, suceso que orilló a la separación de la pareja.

“Yo no voy a odiar, mucha gente quiere que odie. Me molesta mucho que a la gente no le afecte decir cosas tan duras. La gente habla sin saber nada”, dijo en un principio.

Al ser consultada sobre si le otorgó el perdón a Aldo, la actriz dejó entrever que sí lo hizo. Sin embargo, ahora ambos solo mantienen una relación de padre.

“Todos somos humanos y nos equivocamos. No podemos tirar piedras y esconder la mano. Si una persona te pide perdón y te explica, una siempre puede perdonar”, agregó.





