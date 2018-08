Nicola Porcella tendrá un nuevo desafío en su carrera. Esta vez, el 'guerrero' sorprendió al anunciar que estudiará periodismo deportivo el próximo año.

"Sí, voy a estudiar periodismo deportivo. Aparte, me gusta ocupar mi tiempo y me gusta mucho el fútbol, me gusta el deporte, así que uno nunca sabe", comentó el 'chico reality' al programa En boca de todos.

Nicola Porcella también contó que por falta de tiempo no pudo comenzar este año.

"Quería estudiar este año, pero por tiempo no pude, así que arranco el otro año", agregó el integrante de 'Esto es guerra'.

Incluso, el 'guerrero' bromeó con comentar sobre Jefferson Farfán, quien días atrás señaló que Nicola es un "jugador malo".

Recordemos que el modelo tuvo su incursión como conductor de radio junto con el brasileño Rafael Cardozo.