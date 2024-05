Marina Gold nunca imaginó que llegaría a ganar hasta 15 mil dólares por dos semanas de rodaje en la industria del cine para adultos en España. La joven peruana de 21 años contó su historia y los sacrificios que tuvo que hacer para dedicarse a su vocación.

Marina creció en el distrito del Callao y viajó a España para estudiar Derecho en una universidad de Madrid, contando con el apoyo de sus padres. Sin embargo, al segundo año de su carrera decidió incursionar en las películas para adultos.

La joven reveló que desde joven consumía cine para adultos y soñaba con ser la protagonista de estas cintas. “Me metí a Google a buscar cómo ser actriz porno en España’. Ahí te salen las productoras, tienes que llenar unos formularios y te piden fotos desnudas, era mi primera vez mandando fotos desnudas... me saqué las fotos, lo mandé y obviamente me iban a llamar”, contó en el programa de Magaly Medina.

La actriz confesó que en una gira de rodajes de dos semanas puede llegar a ganar 15 mil dólares. Además, en su plataforma de Onlyfans puede sacar más de 10 mil dólares al mes, sin contar lo que suma en otras plataformas como Fansly o Pornhub.

Incluso, tiene su propio merchandising y cuenta que lo que más vende son case de celulares y la ropa usada por ella misma, llegando a costar 200 dólares cada prenda.





¿Cuántos videos hot ha grabado Marina Gold?





En sus tres años en la industria del cine para adultos, Marina ha grabado 70 videos con productoras europeas, con videos que suman más de cinco millones de vistas.

Producto de sus ganancias, la joven ha invertido en propiedades en Perú. Sin embargo, pese al éxito que viene cosechando en cu carrera, no todo en su vida es color rosa. Y es que desde que decidió dejar la universidad para dedicarse a su vocación, sus padres la rechazaron y le quitaron el apoyo económico.

La joven volvió a Perú en junio de 2023, después de dos años y medio, y se reconcilió con sus papás. “Mi padre lo evade completamente. Mi madre me dice ‘estás segura de que quieres hacer eso’ y yo pienso ‘ya llevo haciéndolo 3 años, no voy a parar’”, refirió.

¿Marina Gold tiene novio?

La joven aseguró que hasta el momento no ha tenido pareja formal, ya que muchos deciden no formalizar cuando conocen su trabajo. Sin embargo, sí tiene fans que mueren por estar con ella.

“Me dan los datos de su tarjeta, tengo libre acceso. Nunca se quejan, les da más placer saber que me están complaciendo. Siempre me ofrecen viajar a Miami, a viajar, a Las Bahamas todo pagado. También me han ofrecido 10 mil dólares por una noche”, comentó.

Finalmente, Marina reveló que lo que más le gusta de su profesión es posar ante las cámaras. “Mucha gente piensa que las películas son fingidas, pero hay diferentes tipos de disfrute. A mí me gusta el morbo de tener la cámara y de saber que estoy haciendo un video que lo van a ver millones de personas, me pone saber que lo va a ver tanta gente”, acotó.

