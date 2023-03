La actriz peruana, Milagros Pedreschi, recordada por su papel como la ‘Princesita Mily’ en la serie ‘Néctar en el cielo’, contó una incómoda experiencia que pasó debido a su excompañero de reparto Christian Domínguez, quien interpretó a Johnny Orosco en la producción peruana.

Según narró en su cuenta de TikTok, ella se quejó del cantante de cumbia durante la filmación de una escena, pues consideró que Domínguez se estaba saliendo de su papel y besándola “de verdad”.

“‘Me está metiendo la lengua’, le dije. ¡Habla, por favor! Fernandito, me está besando, por favor, ¡me está besando!”, fue lo que reclamó en ese momento Milagros. Ante su queja, la actual pareja de Pamela Franco se disculpó.

“Me dijo ‘Ya Milagritos, discúlpame, tranquila’. Y yo le dije ‘no, de verdad pues Christian, todo bien, todo chévere”, recuerda la exbailarina.

“De repente él no supo cómo manejar los besos de ficción. Pero yo sí sentí que me besó. Aunque no lo crean, una cosa es un beso de ficción y otra de verdad, y yo sentí que me besó de verdad”, concluyó la actriz.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En más de una ocasión han tildado al cantante de “confianzudo”. Un reciente reclamó ocurrió durante el programa que conduce. La psicóloga Lizbeth Cueva estuvo en el programa ‘América Hoy’ sin imaginar que Christian Domínguez se le acercaría a darle un caluroso abrazo, lo que causó su molestia e incomodidad y no dudó en recriminar su acto, pues no era consentido.

Cueva estaba por despedirse del público cuando aparece el cumbiambero encima de ella. “Dios mío, a ver, que yo te haya dado consejos y tú vengas así a tener ese contacto conmigo, no me parece, respeto por favor”.

Ante ello, el artista se acercó y pidió disculpas a la psicóloga, asegurándole que no sabía que ya habían vuelto del corte comercial. “Doctora favorita, discúlpeme, pensé que estaba fuera del aire, tampoco finja que siempre le doy besos”, señaló.

Christian Domínguez intenta dar un abrazo a la psicóloga

