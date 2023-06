Abel Lobatón habló sobre la reciente ruptura entre su hija Samahara y Youna, y contó que si bien no está muy enterado del tema, su hija es la encargada de escoger con quién involucrarse sentimentalmente.

“El novio lo escoge ella (Samahara), ella es quien lo tiene que soportar. Yo normal, no me meto en temas que no son míos. Cada uno elige qué cruz cargar”, declaró irónico el exfutbolista en una entrevista a América Hoy.

Abel contó que su hija y él mantienen una comunicación constante pese a que manejan diferentes tiempos y que ella ha vuelto al Perú para pasar el Día del Padre juntos.

Sobre las especulaciones de que Samahara estaría peleada con Melissa Klug, el expelotero negó que haya algún conflicto, pero que igualmente los padres siempre pelean con sus hijos: “Es parte de, quién no se pelea con sus hijos, igual, el amor de mamá leona, que es Melissa, siempre va a estar ahí. Por sus hijos ella saca sus garras”, sentenció.

