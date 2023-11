Tras su concierto en México y Colombia, la cantante catalana, Aitana Ocaña ofreció este martes su tercer concierto en Latinoamérica, en concreto, en Lima (Perú), un show en el que buena parte de su actuación se centró en su último disco, ‘Alpha’.

La artista lo dio todo delante de sus seguidores y seguidoras peruanas, quienes corearon a todo pulmón algunos de los temazos del momento, y encontrando el equilibrio perfecto entre la música electrónica, pop y reguetón.

Foto para Perú21: Katherine Llanos Fajardo.

Incluso, se mostró muy entusiasmada con el recibimiento de los fans, tanto que aprovechó para sincerarse y soltar algunas palabras de motivación. “Estoy agradecida por todo lo que hacen por mí siempre, pero fue todo un proceso de ir a poco a poco. Fue un camino como ‘picando piedra’ (trabajar mucho) como se dice en España”, mencionó.

Su carrera musical no es lo único que hemos visto evolucionar y cambiar, ya que Aitana no es la misma persona que conocimos cuando salió del programa ‘Operación Triunfo’. La joven evolucionó dentro y fuera del escenario, convirtiéndose indudablemente en un icono de la moda con sus looks atrevidos que coinciden con su nueva estética que gira al rededor de ‘Alpha’.

Para el tour, la cantante ha elegido la casa de moda italiana Fendi, quien ha sido responsable de todos los looks que la cantante española ha lucido en sus shows. Entre ellos se incluyen mini faldas, camisas crop, vestidos, botas altas.

Por ello, muchos de los asistentes siguieron al pie de la letra el ‘dress code’ de cada país. En este caso, el color que debían vestir los fans peruanos era el morado.

Lima fue testigo del emocionante proyecto musical ‘alpha tour’ que presentó una performance cargado de energía, franqueza y seducción, que dejó a muchos asombrados.

Sin embargo, lo que se robó el show fueron los fans que bailaron junto a Aitana; desde niños, adolescentes y madres de familia, quienes convirtieron el escenario en una fiesta.

