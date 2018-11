Este jueves, la selección peruana tendrá un partido amistoso con Ecuador . A pesar de que toda nuestra hinchada estará alentando a nuestro equipo desde los palcos, restaurantes o sus hogares; también existe un grupo que aprovechará esta coyuntura para incrementar sus ganancias, ellos son los emprendedores.

Y si de ellos se trata, según el último reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el índice de actividad emprendedora temprana correspondiente al porcentaje de la población entre los 18 a 64 años, Ecuador representa en Sudamérica el 33.6% mientras que Perú tiene el 22.2%.

Aunque nos lleven la delantera, esto nos sirve de inspiración para continuar desarrollando el ecosistema emprendedor en el país.Teniendo este contexto durante el partido y sobre todo en el mes del emprendimiento, Renzo León Velarde, gerente general de Digiflow, nos comenta cuáles son las cualidades destacables de los emprendedores peruanos.

• EXIGENTES COMO GARECA.- No solo en el ámbito laboral, sino también con ellos mismos, tratan de ser perfeccionistas y estratégicos con su trabajo con si fueran “El Tigre” al momento de dirigir a la selección. Harán todo lo posible para que sus productos o servicios sean los mejores del mercado y con diferenciales bien marcados a comparación de su competencia. Al igual que nuestra selección, siempre buscarán campeonar con cualquier competición local o internacional.

• EQUIPO QUE SE PONGA LA CAMISETA.- Para lograr el éxito, su equipo debe ser de primera, comprometido, con talento, que disfrute lo que hace y se la juegue por el equipo. Un emprendedor sabe que si necesita tener en su equipo a un Flores, Guerrero o Ruidiaz, deberá seleccionar adecuadamente el perfil que requiere en su empresa.

• LOS CONVOCADOS AL PARTIDO TIENEN UNA VIRTUD “LA DISCIPLINA”.- Previo a un partido, el jugador debe estar concentrado en qué estrategia utilizar y complementarla con mucha disciplina, ello implica una preparación previa, evitar excesos, ejercitar, entre otros.

Lo mismo ocurre con el emprendedor, en el camino debe ser estratégico para incrementar sus ventas, traer inversión a su empresa y buscar alianzas que le permitan posicionar su marca. En cuanto a la disciplina, podría asociarse con el tiempo y costos, los emprendedores buscan optimizarlos utilizando tecnologías que ahorren estos procesos, como por ejemplo, los mailings, las facturas electrónicas, los chatbots, entre otros.

• LA POSESIÓN DEL BALÓN NO LO ES TODO.- Que el equipo tenga el balón no significa que automáticamente gane el partido, tiene que realizar una estrategia bien planificada para llegar al éxito. Lo mismo pasa con los emprendedores, pueden tener un excelente producto y contar con un importante diferencial de marca frente a sus competidores, pero si no considera un plan de negocios de nada servirá.

• EMPRENDEDOR Y JUGADOR EXITOSO, SIEMPRE “MARCAN EN ZONA”.- Antes de entrar a un partido, el DT, el equipo técnico y los jugadores han mapeado al detalle la jugada del rival en todas sus posiciones, con base a ello, preparan una estrategia que permitirá llevarlos al triunfo y previo al gol, ya están marcando la zona para anotar.

Esta acción se ve reflejada en los emprendedores, todo el equipo debe mapear constantemente a la competencia, no solo la directa, sino la indirecta e innovar conforme a ello, dar lo mejor de sí analizando otras estrategias que permitan retroalimentarse.