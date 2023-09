El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Pacífico - Emprende UP realizará la segunda edición del programa “AWE 4.0″ (Academy for Women Entrepreneurs). Así, la Embajada de Estados Unidos junto a Emprende UP capacitarán gratuitamente a emprendedoras en nuestro país.

Esta iniciativa se da con el objetivo de fomentar el empoderamiento económico de las mujeres.

Sobre AWE 4.0

Se trata de un programa de capacitación que empodera a mujeres emprendedoras ofreciéndoles acceso a herramientas y sesiones de clase para crear planes de negocios de manera interactiva.

En su segunda edición proporcionará 200 becas de participación. Además, de financiamiento a través de capital semilla valorizado en más de 70 mil soles.

Es importante mencionar que, esta iniciativa, ya ha beneficiado capacitando a más de 500 mujeres en el Perú, otorgándoles más de 225 mil soles en capital semilla.

A tener en cuenta:

El programa es gratuito y dirigido a todas las mujeres emprendedoras.

Para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Son mayores de 50 años.

Presentan alguna discapacidad.

Han sido víctimas de violencia.

Son inmigrantes.

Pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.

Son trabajadoras del hogar o han cursado estudios técnicos.

Las participantes deben residir en los departamentos de: Ancash, Cajamarca, Madre de Dios, Junín, Lima, Piura, Puno, Loreto, Arequipa, Cusco y Tacna.

(Foto: Difusión).

Cabe precisar, que el programa contará con capacitaciones, casos de inspiración, asesorías, acompañamiento, seguimiento y generación de red de contactos a nivel nacional e internacional, que les permitirá a las emprendedoras elaborar, mejorar, potenciar y/o innovar sus modelos y planes de negocio.

Dato:

Las interesadas pueden inscribirse ingresando a awe.pe desde el 25 de septiembre hasta el 10 de octubre. Esta edición iniciará el 16 de octubre y culminará el 11 de noviembre. La modalidad es híbrida.

VIDEO RECOMENDADO: