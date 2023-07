¿Es usted un adulto mayor y tiene ganas de emprender un negocio? Iniciar un nuevo negocio es, de por sí, todo un reto y, para los adultos mayores puede ser un desafío incluso mayor; sin embargo, también puede ser el inicio de una nueva etapa en su vida, sin importar la edad que tenga porque nunca es tarde para comenzar de nuevo, menos si se trata de impulsar ese emprendimiento con el que siempre soñó.

Si usted es un adulto mayor o conoce a alguien que tenga la ilusión de empezar un emprendimiento, pero siente que la edad es un impedimento, lo invitamos a leer los consejos de don José Herrera, fundador del emprendimiento Vamos, y doña Faviola Pardavé, fundadora de Praderas de Vida, cuyos emprendimientos fueron escogidos ganadores de la categoría Adultos Imparables impulsada por AFP Integra en el Desafío Kunan 2021 y 2022, respectivamente. Ellos nos cuentan cuáles son las 3 ventajas de emprender a esta experimentada edad, tome nota:

Calidad de servicio . Las vivencias que vamos acumulando a través del tiempo nos pueden servir para brindar un excelente servicio de calidad, y por supuesto, aplicar la sabiduría en nuestro negocio. Así es el caso del señor José Herrera, fundador de Vamos, un negocio de servicio de taxi-aeropuerto en Piura realizado por conductores mayores. “Nosotros sabemos que todo pasajero espera tranquilidad, un trato amable y seguridad en su viaje. Por ello, nos esmeramos en brindarles confianza, en especial a nuestras pasajeras mujeres, que son el 80% de nuestra clientela, así como un excelente transporte con todos los detalles del conductor, protocolos de seguridad, aire acondicionado y hasta chifles piuranos de cortesía”, comenta don José.

Dueño de tu tiempo. Los emprendimientos propios son los sueños hechos realidad, y un adulto mayor sabe que el tiempo es lo más preciado que tenemos. Por eso, al ser dueños de sus horarios, van a poder disfrutar a su ritmo y seguir creciendo. Hoy en día gracias a la flexibilidad de tiempo se puede pasar más tiempo de calidad en familia. Así lo disfrutan doña Faviola y sus vecinas socias del emprendimiento Praderas de Vida, en San Juan de Miraflores, donde crearon el primer jardín comunitario que les permite producir y vender plantas medicinales y productos derivados, donde antes era un botadero. “Ahora tenemos más tiempo para estar con nuestras familias, especialmente con nuestros nietos, mientras estamos trabajando e impactando a nuestra comunidad. Eso no tiene precio”.

Praderas de Vida.

Intentarlo una vez más. ¿Por qué no dar ese salto? No se pierde nada dándose una oportunidad más para iniciar el negocio que está por nacer. Hoy en día los adultos mayores representan casi el 57% de la Población Económicamente Activa (PEA), una gran población creativa y con mucho potencial, no solo para superarse, sino para ser referentes de éxito para otros grandes proyectos que están por nacer. Como menciona don José, “Vi la oportunidad de dar un mejor servicio de transporte en Piura y decidí lanzarme a emprender. Ahora le damos trabajo a señores como yo que quieren ser productivos y tener una mejor calidad de vida”.

Don José y doña Faviola nos dan una importante lección de vida: confiar en nuestras capacidades y no poner la edad como excusa para empezar algo nuevo, por más grande o pequeño que sea.