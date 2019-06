Emprendedor21: VitaQüin Power, jóvenes en acción 

Lizbeth Pinglo y sus compañeros de clase tienen que levantarse muy temprano para asistir a clases en su instituto y a veces no tienen el tiempo suficiente para tomar un desayuno nutritivo. Buscando una solución a este problema, el grupo de seis estudiantes decidió crear VitaQüin Power, jugo natural de quinua, piña golden y membrillo.

A poco tiempo de culminar la carrera de Administración de Negocios Internacionales, a la que accedieron mediante la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, los jóvenes emprendedores reflexionan sobre los problemas que tuvieron que enfrentar al iniciar su negocio propio.

"Nos basamos en la necesidad del mercado. Por lo general, no hay tiempo para tomar un buen desayuno. En el mercado hay muchas bebidas, pero muy pocas son completamente naturales. Decidimos elegir a la quinua como principal ingrediente por sus grandes beneficios. Al principio, la idea era hacer una chocolatada; sin embargo, el sabor no nos terminó convenciendo", cuenta Lizbeth, quien lidera el equipo integrado también por Betzzy Ancho, Mirella García, Yenifer Huacchillo, Dennis More y Nataly Poma.

"Sabíamos que queríamos enfocarnos en el sector de bebidas y conocíamos nuestros consumidores, pero nos faltaba definir todos ingredientes del producto final. Visitamos los populares puestos de emoliente, donde concurre la mayoría personas que se alimentan sobre la marcha. Tras hacer un estudio y escuchar sus preferencias, decidimos trabajar con la quinua, el membrillo y la piña golden", agrega la joven emprendedora.

CASO+ÉXITO

El equipo de VitaQüin Power es consciente que aún queda mucho que recorrer. Por esta razón, están dispuestos a tomar las decisiones necesarias para seguir creciendo.

¿Cuál es la mayor fortaleza de su emprendimiento?

A diferencia de otras bebidas naturales del mercado, VitaQüin Power se hace a base de quinua, la cual tiene grandes beneficios y ayuda a prevenir enfermedades.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Desde el inicio trabajamos con un capital propio. Es un poco complicado recurrir a otro tipo de financiamiento siendo estudiantes, pero estamos buscando opciones.

“Siempre da más de que lo esperan de ti”, Larry Page, cofundador de Google.

¿Se han inspirado o guiado en algún modelo de negocio similar?

Nuestro producto es único y el rubro es bebidas saludables. Hemos trabajado viendo el crecimiento de empresas como Selva o Kero, que tienen tiempo en el mercado.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales?

Es una pieza fundamental para el desarrollo de cualquier empresa. El uso de Facebook e Instagram puede convertirse en un importante canal de venta y somos conscientes de ello.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER. "Hay que moverse. Es muy importante salir, preguntar, conocer más opiniones y ofrecer tu producto", dice Lizbeth Pinglo.

PROYECCIONES A FUTURO. VitaQüin Power desea ingresar de lleno al mercado nacional y ampliar su línea con otros sabores de jugo a base de quinua.

LO QUE SE NECESITA. Para Lizbeth Pinglo, es necesario ser perseverante y conocer a la perfección el producto o servicio que se ofrece.

DATOS:

Lo que se viene. VitaQüin Power estará presente en la FeriAdex el próximo 5, 6 y 7 de julio en el Parque de la Exposición.

Redes sociales. Puede visitar sus cuentas de Facebook (www.facebook.com/VitaQuinPower) e Instagram (@vitaquinpower).