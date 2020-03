Juan Francisco Lezcano, profesional en hotelería, siempre ha sido fiel creyente de que juntarse entre amigos es una excelente oportunidad para disfrutar de sabores nuevos y experiencias. Tras armar una tabla de quesos para una amiga, surgió la idea de que esto no se quedara solo en un hobby o un bonito gesto para los que más quiere.

“Fui a visitar a una amiga a Miami. Quedamos para conversar y vernos. Compré ciertas cosas para armar una tabla y disfrutarla con un vino en su casa. La verdad es que en Estados Unidos hay bastante variedad de quesos. La hice y le encantó. Como las cosas no iban tan bien en la aerolínea en la que trabajaba, ella me animó a tener un negocio sobre tablas de queso. Me hizo darme cuenta de que era algo que realmente me gustaba hacer. Disfruto mucho hacerlo. Para mi cumpleaños, siempre me ha gustado hacer la cena o los bocaditos para mis amigos. Tengo esa vocación”, cuenta.

Lezcano decidió dar un paso más y salir de su zona de confort para emprender con De Tablas y Quesos, una empresa de catering especializado en esos momentos íntimos que uno quiere compartir con la familia y amigos.

Juan Francisco Lezcano emprendió negocio de catering especializado en quesos para momentos íntimos junto a familia y amigos. (JESÚS SAUCEDO/ GEC)

“Se trata de una alternativa para reuniones, quizá un regalo para alguien especial. Uso insumos de todo tipo, siempre de calidad indiscutible. El mundo del queso es enorme y sumamente interesante. Yo cuando vendo una tabla, no solo es para que la comas y ya. Me doy el tiempo para explicarle al cliente qué es lo que le estoy poniendo y qué es lo que marida con qué. Por eso, yo mismo las entrego. Es un trabajo de orientación. Ofrezco un producto y también doy un servicio de inducción”, asevera el extripulante de cabina.

Para Juan Francisco, todo entra por los ojos y, por eso, es muy importante que los productos de sus tablas no solo tengan un buen sabor, sino también que luzcan bien en conjunto.

CASO+ÉXITO

Juan Francisco Lezcano da rienda suelta a su creatividad y habilidades para armar tablas a base de quesos, charcutería, frutas, miel, frutos secos, etc.

¿Cuál es la mayor fortaleza de tu emprendimiento?

Creo que nada mejor que saber exactamente qué es lo que estás comiendo. Ahí juega un papel importante la orientación de maridaje que doy a mis clientes.

¿Cuál consideras que fue la dificultad más grande a la que te has enfrentado?

Al no tener trabajo, no tengo un ingreso fijo que puedo reinvertir en mi negocio. Felizmente, tengo personas que me quieren mucho y me han prestado cuando no he tenido para comprar insumos de un pedido.

No solo vendes los bocadillos, sino también las tablas.

Exacto. En realidad, muchos clientes me buscan por las tablas, las cuales están hechas de madera de olivo. Las tablas están incluidas en el precio. Tengo distintos tamaños.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales?

Me parece que es relevante saber usarlas bien, pero el boca a boca sigue siendo el medio más poderoso. Un emoji o una buena publicación no reemplazan la recomendación de alguien que conoces.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER

“Tiene que gustarte lo que haces y necesitas estar dispuesto a continuar aprendiendo más sobre tu producto y clientes”, dice Juan Francisco.

PROYECCIONES A FUTURO LO QUE SE NECESITA

De Tablas y Quesos espera pronto consolidar relación con una empresa importadora de insumos y ampliar su variedad de productos.

DATOS:

-Contacto. Para comunicarse con De Tablas y Quesos, puede llamar al 997528343.

 -Redes sociales. Puede encontrar las tablas de Juan Francisco en Facebook (www.facebook.com/DeTablasyQuesos/) e Instagram (@de_tablas_y_quesos).