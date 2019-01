Emprendedor21: Foodture, nutrición para el día a día [FOTOS]

El ritmo de vida hoy en día es muy agitado, las personas salen volando de sus casas al trabajo, colegio, universidad u otros lugares. En el proceso es muy común que se descuide la alimentación, comiendo cosas al paso o simplemente saltándose comidas, lo que puede derivar en el mediano plazo en enfermedades.

Foodture busca ser en los próximos meses el producto que solucione ese problema en el país, que cada vez aqueja a más personas por el poco tiempo que tienen para alimentarse correctamente.

Linda Obregón, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y fundadora de Foodture, actualmente tiene su producto en Chile. Esta peruana que ha logrado el éxito en el país del sur creó su empresa debido a un problema que le aquejaba: siempre andaba ocupada, no tenía mucho tiempo para prepararse desayuno y salía sin comer de su casa.

Además de que tenía poco tiempo, Linda es vegetariana, lo cual le complicaba el poder alimentarse con lo primero que encontrara.

Al principio comenzó a importar proteínas vegetales por Amazon, pero luego se dio cuenta de que no era la única persona con ese problema. Con su background en negocios y sus conocimientos como ingeniera es que decide crear una solución.

Así, es seleccionada en el MIT Entrepreneurship Bootcamp 2016, con lo que aprendió ahí postuló a través de Start-Up Chile a THE S Factory. Es ahí donde Foodture se volvió una realidad que pronto llegará a nuestro país: una comida completa en una botella, a la que le agregas agua y equivale a un desayuno, almuerzo o cena.

CASO+ÉXITO

¿Cómo pasó tu necesidad personal a convertirse en un negocio?

Me hice vegetariana y justo fui seleccionada en el MIT Entrepreneurship Bootcamp 2016 y ahí aprendí que si yo tengo una necesidad, es posible que más personas la tengan y preguntando en grupos, lo confirmé.

¿Qué retos enfrentaste en el proceso de volver realidad tu producto?

La idea de negocio cambió, comenzamos con la idea de hacer una leche vegetal y cambió todo. Fue bien difícil, porque si hay algo que te dicen muchas personas siempre, es que no te enamores de la idea porque yo quería una leche que sea cremosa, blanca, rica y sobre todo que tenga nutrientes. Entonces, buscábamos eso y utilizar el tarwi, pero para eso se requería un proceso anterior que era complicado y al final optamos por el alimento en polvo al que se le agrega agua.

Te fuiste a Chile. ¿Por qué no empezar en Perú?

Nadie es profeta en su tierra, me hubiera encantado comenzar Foodture en Perú. En Chile he dado mucho trabajo y me da pena no poder hacerlo acá. Sin embargo, el apoyo del gobierno a emprendimientos tradicionales es mayor allá, es un cambio que se debe replicar acá.

DATOS

- ¿Cuándo llega al Perú? Linda nos comenta que en el futuro traerá su producto al país. Se encuentra en conversaciones para ingresar al mercado peruano. Mientras sigue el proceso, Foodture sigue cimentando el producto en Chile. 

- ¿Interesado en Foodture? Puedes encontrarlos en su web www.foodture.co y en redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

- Mayores ventas. Los productos tienen mayor movimiento en centros deportivos y gimnasios.