Talara no permite a Petroperú generar ingresos suficientes ni siquiera para cubrir los costos de producción, y la situación de la petrolera se agrava con el incremento de sus obligaciones financieras. En el primer trimestre de 2024, la pérdida de la empresa estatal (US$183.3 millones) aumentó en US$25.3 millones frente a similar periodo del año anterior, en parte, porque sus gastos financieros crecieron 62%.

El directorio encargado de Petroperú ha estimado que para que la petrolera se mantenga en pie requiere de una inyección de US$2,200 millones adicionales a las garantías que el MEF ya le otorgó.

El exviceministro de Energía Arturo Vásquez manifestó que la petrolera está en una situación de insolvencia, por lo que nadie le quiere prestar. Y si el Estado le inyecta dinero para ayudarla este año, el próximo volvería a pedir recursos.

“La empresa está con vencimientos de pagos y ni los bancos ni nadie le quiere prestar plata para atender su capital de trabajo. Esto ha llevado a la agencia Fitch a que le otorgue la calificación de basura”, indicó a este diario.

Por este motivo, el expresidente de la empresa Carlos Paredes explicó que la compañía requiere de una reestructuración con urgencia.

Paredes sostuvo que dicha reorganización debe basarse en el plan elaborado por Arthur D. Little, aunque no aplicarlo en su totalidad, ya que sus recomendaciones toman en cuenta la foto de la empresa al primer semestre de 2023, con acciones que deben implementarse a partir del tercer trimestre de ese año, y no lo que ha ocurrido hasta el momento.

“Ese plan es una buena base sobre la cual construir. Sin embargo, no se implementaron los supuestos, por lo que tiene que ser revisado y actualizado”, dijo a Perú21.

Entre las propuestas de la consultora estaba la ampliación de la lista de entidades financieras con las que debía financiarse Petroperú, la solicitud de un préstamo puente con la banca, la titulización de activos, la emisión de un nuevo bono y una serie de opciones financieras que ahora no es posible por el alto riesgo de incumplimiento de pago que presenta.

Por ello, para Paredes la empresa debe ser administrada por un privado tal como lo propone su actual directorio.

Para Vásquez, “la gestión privada tendría que darse a través de los acreedores, mediante una junta concursal”. “Esta es la única solución que veo viable porque la junta concursal va a tener los intereses de cobrar adeudos, y organizar la empresa de manera que esta genere valor”, comentó.

BAJA CALIFICACIÓN

En medio de este problema, la agencia S&P rebajó la calificación de ‘B+’ a ‘B’ de su deuda a largo plazo (a un peldaño del grado de vulnerable para cumplir con sus obligaciones financieras), así como el perfil de crédito independiente de la compañía de ‘CCC+’, a ‘CCC’. Adicionalmente, colocó a la estatal en “vigilancia crediticia negativa por mayores vulnerabilidades”.

“Después de más de dos años desde que estalló la crisis, creemos que hay muy poca visibilidad sobre cómo Petroperú abordará su situación y sobre la eficacia de la administración (de la petrolera) para hacerlo”, precisó la agencia.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.