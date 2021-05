Después de más de un año de operaciones paralizadas debido a la pandemia del coronavirus, el turismo empieza a dar sus primeros pasos en su camino a su recuperación. En este contexto, se vienen implementando una serie de medidas de apoyo y/o impulso.

Esta semana, por ejemplo, se conoció que la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Prom-Perú) concretó una alianza con tres aerolíneas para que ofrezcan precios promocionales hasta con el 30% de descuento para vuelos nacionales.

También el Word Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés) oficializó la incorporación de Promperú como destino asociado.

Impacto

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), indicó que la situación en el sector es crítica. En el primer trimestre del año pasado, se registró la llegada de un aproximado de 845,000 turistas extranjeros, pero en los primeros cuatro meses de 2021 solo fueron 50,000.

En tanto, a nivel de turismo interno, en los primeros tres meses de 2020 la movilización fue de 12 millones, mientras que en este cuarto trimestre no se llegó al millón.

Canales indicó que el principal impulso que pueda brindar el Estado pasa por reducir “la cantidad de barreras que se tiene en el sector”.

“Por ejemplo, para ingresar al país se solicitan una serie de formularios. Venía de viaje del exterior y, en Panamá, no pudieron embarcar como ocho personas porque no presentaron la declaración jurada que requiere el Gobierno. Pero los extranjeros no saben de esta información. Además, otros se quedaron porque no tenían protector facial. Somos el único país que mantiene este protocolo”, mencionó.

Por su parte, Heidi Vílchez, expresidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo (Apotur), comentó que otro de los apoyos aún pendientes pasa por acelerar el proceso de vacunación.

“Los turistas extranjeros prefieren viajar a países donde no todos, pero la mayor cantidad de la población está vacunada. Podemos decir que el rubro se está reactivando de a gotas, pero aún es insuficiente”, refirió.

A su turno, José Koechlin, presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú (SPH), indicó que desde el rubro se requiere medidas de financiamiento de largo plazo, pues las empresas que aún se mantienen cuentan con pocos recursos y peligra el empleo de millones de personas.

“Urge recursos para la consolidación de la cadena productiva. Si bien se ha obtenido recursos de Reactiva Perú meses atrás, la situación de las empresas continúa siendo de vulnerabilidad”, complementó.

Por último, Canales y Vílchez coincidieron en que también se necesita de campañas de promoción del turismo interno, las cuales -agregaron- han estado ausentes en el marco del levantamiento de restricciones.

Datos

La estimación del Gobierno es que el turismo receptivo crezca este año en 11%, llegando a un millón de extranjeros, mientras que el doméstico, en 26%, acumulando la movilización de tres millones.

Sin embargo, Canales indicó que la realidad muestra que estas expectativas son demasiado optimistas. “No hay forma de que lleguemos siquiera a la mitad de lo estimado”, agregó.