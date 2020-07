Personas que perdieron el empleo, empresarios que buscan que sus negocios sobrevivan manteniendo a los trabajadores que lograron preservar y artesanos que cambian las artesanías por urnas y féretros son algunos ejemplos de cómo la pandemia ha dejado con heridas graves a todas las empresas grandes y pequeñas de turismo. ¿Puede el actual apoyo del Gobierno rescatar este sector de la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra?

Hablar del turismo luego de 112 días de cuarentena implica referirse a la pérdida de vidas y a la eliminación de 400 mil empleos y más de US$2,000 millones en pérdidas hasta el cierre de junio, según reporta la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). En ese contexto, el Gobierno lanzó el 30 de junio el Fondo de Apoyo Empresarial para el Turismo (FAE Turismo).

El programa es un fondo de S/500 millones para promover la entrega de préstamos del sector financiero a las micro y pequeñas empresas (mypes). Para lograrlo, el FAE garantizará el pago de un alto porcentaje de los créditos en caso de que los clientes no cumplan con cancelarlos.

La medida fue bien recibida por Canatur, pero voces del sector empresarial aclaran que el financiamiento no es lo único que se necesita para reconstruir el turismo.

Juan Stoessel, gerente general de Casa Andina, aclara que el FAE Turismo es una iniciativa positiva, pero llega tarde. “están totalmente a destiempo. luego de tres meses, son pocas las empresas que quedan vivas”, comenta y muestra su preocupación sobre la falta de articulación dentro del gobierno.

“Queremos salir adelante, pero no tenemos reglas de juego; no hay buena comunicación entre los ministerios ni entre los gobiernos regionales y el gobierno central. unos dicen que no se puede recibir turistas y otros dicen que sí. En Ica, por ejemplo, Nasca sigue cerrado y Paracas dice que va a abrir. esto va a atrasar el reinicio del sector”, advierte.

Turismo interno coordinado

En lo que resta del año se prevé que el turismo corporativo comience a mostrar una leve reactivación, mientras que también se observaría turismo interno desde los jóvenes.

Ese escenario es previsto tanto desde Casa Andina como Canatur, pero el movimiento será limitado y por ello Stoessel advierte que urge mejorar la articulación de las políticas públicas, pues recién en la segunda mitad de 2021 comenzaría a observarse una recuperación más marcada.

Las coordinaciones con el Mincetur y el lanzamiento del FAE Turismo también son vistos positivamente por Carlos Viñas del Vivero, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Tumbes. Sin embargo, ello no impide que él resalte la importancia de que el ejecutivo siga escuchando a los gremios empresariales.

Por eso afirma: “Las políticas de estado deben ser consensuadas con el público para que las leyes e iniciativas sean realmente una ayuda para la formalización como para la producción del sector”.

Lograr una buena coordinación también será crucial para el futuro de los restaurantes, explica el chef y empresario dueño de Isolina, josé del Castillo, pues influirá en que los objetivos se alcancen a tiempo.

“Necesitamos más certidumbre, y fechas y medidas más concretas porque pareciera que las cosas se fueran tapando a medida que aparecen (...). La articulación entre la entidad pública y el lado privado es sumamente importante. Mientras sea más fluida y cercana, se va a lograr mejores objetivos”, adelanta.

Hasta entonces, programas como el FAE serán bien recibidos, pero ello no evitará que el sector esté a la expectativa de una mejor articulación. Quizás las palabras de del Castillo resumen mejor lo que muchos peruanos del sector están viviendo.

“En este momento buscamos hacer y planear cosas a cortísimo plazo. lo único que uno espera, al menos hasta fin de año, es sobrevivir y así poder seguir manteniendo el trabajo de la gente con la que nos quedamos”, finaliza el reconocido chef.

Tenga en cuenta

-Canatur busca coordinar una campaña para fines de setiembre e inicios de octubre, pero afirma que hará falta un claro apoyo del Gobierno.

-El viernes, el Mincetur publicó los protocolos sanitarios para las agencias de viaje y guiado turístico. El titular del sector, Edgar Vásquez, pidió a los gobernadores regionales que supervisen el cumplimiento de lo establecido.

Fondo de Apoyo Empresarial para el Turismo