La noche del último martes, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un proyecto para liberar el 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre este beneficio. ¿A quiénes le corresponde este beneficio?





¿Qué es la CTS?

La CTS es un beneficio laboral que otorgan las empresas a los empleados que están en planilla. Su objeto es proteger al trabajador cuando finalice su contrato y quede desempleado.





¿A quiénes le corresponde este beneficio?

El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios le corresponde única y exclusivamente a los trabajadores que estén en planilla. Los trabajadores de que prestan servicios de manera informal no gozan de este beneficio.





¿Cuándo se paga la CTS?

Las compañías están obligadas a hacer dos depósitos al año a sus trabajadores en planilla.

El primer pago se realiza hasta el 15 de mayo, mientras que el segundo pago debe realizarse, como máximo, el 15 de noviembre.





¿Cómo calculo cuánto recibiré por concepto de CTS?

El monto dependerá del régimen laboral de la empresa, que puede ser micro, pequeña, mediana y gran empresa.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el caso de la mediana y gran empresa el monto de la CTS varía según el tiempo laborado en el semestre. Si el trabajador ha laborado el semestre completo (noviembre 2023-abril 2024), el depósito será el 50 % del sueldo de abril 2024, más un sexto de la gratificación recibida en diciembre 2023.

Sin embargo, si no ha laborado el semestre completo, por cada mes trabajado percibirá un sexto del sueldo más la misma fracción de la gratificación.

En el caso de la pequeña empresa, cuyos ingresos anuales no fueron superiores a 1,700 UIT. Si no está inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), todos sus trabajadores antiguos y nuevos tendrán derecho a CTS conforme a la regla general, que rige para la mediana y gran empresa.

Si el negocio está inscrito en el Remype, los trabajadores contratados hasta antes de su registro tendrán derecho a la CTS, según la regla general. En tanto, si el trabajador ha sido contratado luego de que la empresa se inscribió en el Remype, su CTS será el 50 % de lo que se obtiene en el régimen general.

Para la microempresa (aquella cuyos ingresos anuales no superen las 150 UIT), se presentan diversos casos. Primero, si no está inscrita en el Remype, todos sus trabajadores tendrán derecho a la CTS bajo la regla general. Si la microempresa se inscribió en el Remype, los trabajadores contratados antes de su registro tienen derecho a la compensación bajo la regla general. En tanto, si los trabajadores fueron contratados después de que la microempresa se inscribió en el Remype, estos trabajadores no tienen derecho a CTS.

Los trabajadores con menos de un mes de servicio al 30 de abril de 2024 no tienen derecho al depósito. Los días laborados se sumarán al semestre mayo-octubre 2024 y la acumulada se depositará hasta el 15 de noviembre de este año.





Sanciones para empleadores que no depositen CTS

De no cumplir con el depósito de la CTS en el plazo establecido, la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) aplicará multas diferenciadas por considerarse una infracción grave. “Aquí se aplicará tres escalas de multas para la micro, pequeña, mediana y gran empresa las que oscilan entre los S/566 y S/134,518″, manifestó el especialista Álvaro Gálvez.

Las escalas de dichas multas fueron aprobadas por D.S.008-2020-TR (10/02/20) y varían según el tamaño de empresa y el número de trabajadores afectados. Cabe señalar que para determinarlas se toma como base la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente (S/5,150 para 2024).

Así también, las empresas están obligadas a entregar al trabajador la hoja de liquidación dentro de los cinco días de efectuado el depósito, de no hacerlo estarán incurriendo en una infracción leve cuyas multas van entre los S/231.75 y S/80,958.





¿Cuándo se debatirá su liberación en el Congreso?

Con 11 votos a favor, tres en abstención y ningún voto en contra, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó, en las últimas horas, un proyecto para disponer del dinero de este beneficio laboral. El argumento para la liberación responde a la recesión que atraviesa el país, además de un apoyo económico para que los peruanos puedan enfrentar el aumento de precios de la canasta básica.





Ahora, el proyecto de ampliación para la libre disposición de la CTS pasará a la Comisión de Economía del Congreso, que se reunirá hoy, miércoles 17 de abril, a las 10 de la mañana.

El presidente de este grupo de trabajo, César Revilla, expresó que en caso de aprobarse, sería debatido en el Pleno del Parlamento la primera quincena de mayo.

“Habría que esperar dos semanas. Se firma, se publica y tiene que estar dos semanas publicado más o menos. Entonces viene la semana de representación, a la siguiente se podría estar teniendo una votación. De ser aprobado el miércoles (el proyecto de ley) podría votarse en quincena de mayo o si no es cuestión de una semana. Hay procedimientos parlamentarios que se tienen que cumplir”, sostuvo en RPP.





Perforación del sistema

Según César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz, no es la primera vez que medidas del Congreso buscan perforar este sistema. El experto recordó que, por ejemplo, hace casi un decenio, la norma pasó a reducir el monto de la intangibilidad de estos ahorros de seis remuneraciones mensuales a solo cuatro y, en 2021 y 2022, se autorizó a retirar el 100%, incluso hasta 2023.

“El tenor siempre es parecido: cubrir las necesidades económicas y la actual recesión. Otra vez, el Congreso incurre en el error de que los trabajadores dispongan de su CTS para afrontar la recesión, pero no se dice nada de qué va a pasar cuando queden desempleados”, manifestó.

Puntriano dudó de que la disposición de la CTS sirva para reactivar la economía de las personas debido a que, a diferencia de los fondos previsionales, la CTS ha estado a disposición del público hasta el año pasado, con lo cual todos los que quisieron retirar ya lo hicieron. Así, esta nueva norma sería, sobre todo, para disponer del depósito que los empleadores realizarán en mayo próximo.

El especialista indicó que esta norma lo que incentiva es a la informalidad y al acceso de mecanismos de créditos como el ‘gota a gota’. Argumentó que, cuando los trabajadores de más bajos ingresos pierdan su empleo formal, el hecho de que gasten su CTS los va a empujar al mercado informal. Con ello, en el caso de necesitar financiamiento, al no tener capacidad de pago, van a recurrir a los préstamos informales.





