Las regalías que pagan las empresas del sector hidrocarburos al estado peruano ascendieron a US$ 375 millones entre enero y octubre de 2020, un monto que significó una caída de 42% en comparación con el similar periodo del año pasado cuando se alcanzó US$ 641 millones, informó este jueves la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Solo en octubre, las empresas de hidrocarburos que operan en el territorio nacional pagaron US$ 48.9 millones por concepto de regalías. La cifra mostró una contracción de 2% frente al mismo mes de 2019 (US$ 61 millones).

No obstante, la SNMPE dijo que las regalías de octubre significaron un incremento de 11% con relación a setiembre último (US$ 44.4 millones).

En octubre, las empresas del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 24.2 millones por la explotación de gas natural y US$ 5.6 millones por petróleo; así como US$ 19.1 millones por la producción líquidos de gas natural.

El gremio minero energético precisó que el desplome de los montos de las regalías hidrocarburíferas fue más significativo durante los meses de marzo y abril, a causa de la reducción del precio internacional del petróleo, la menor producción de hidrocarburos y la pandemia del COVID-19.

Agregó, sin embargo, que “ya se observa una lenta recuperación en los aportes, aunque todavía no alcanza los niveles” antes de la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

