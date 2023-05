La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el Gobierno Regional de Loreto firmaron un convenio para desarrollar e impulsar una serie de proyectos de inversión en miras a reducir la informalidad y la pobreza que afectan a la región.

El presidente del gremio industrial, Jesús Salazar Nishi dijo que Loreto padece de una tasa de pobreza del 39.8%, por encima de la media nacional (27.5%) “con lo que se confirma la estrecha relación entre altos niveles de pobreza e informalidad”.

Ante ello, el gremio industrial expuso que se debe promover sectores como el forestal, agrícola, hidrocarburos e industria, más aún cuando la región ha crecido solamente un 1.3% anual entre el 2012 y 2022, por debajo del promedio nacional (2.8%).

La SNI ha firmado convenios con gobernadores de Lambayeque, Piura, Ica, Huancavelica, Cajamarca, San Martín, Cusco y seguirá suscribiendo acuerdos en los próximos meses.

OPORTUNIDAD PARA LA AMAZONÍA

El sector forestal de Loreto no ha logrado buenas cifras en los últimos años: la producción de madera aserrada de la región se contrajo anualmente 5.8% entre 2008 y 2021, pasando de 271 mil m3 a 125 mil m3 en el 2021, mientras que las exportaciones forestales pasaron de US$ 27 millones en el 2012 a US$ 2 millones en el 2022. Loreto pasó de ser el primer productor de madera aserrada al tercer lugar luego de Madre de Dios y Ucayali.

“Necesitamos desarrollar una industria forestal sostenible, mediante una asistencia técnica a los productores para certificarlos de acuerdo a las necesidades de los mercados internacionales, con el objetivo de incorporar a nuevas empresas exportadoras. Además, se debe promover la reforestación de especies como la capirona y el tornillo y desarrollar la formalización en el sector, para reducir acciones ilegales como la desforestación y tala ilegal”, manifestó el Ing. Jesús Salazar Nishi.

En el caso de la agroindustria, el líder gremial agregó que solo 23% del PBI agrícola de Loreto está destinado al mercado externo y la agroindustria. Los principales envíos fueron de café, tara, sangre de grado y cacao.

“En Loreto se debe trabajar para mejorar su sistema de riego tecnificado a fin de mejorar la productividad y el rendimiento promedio kg/ha.; impulsar el acceso al crédito, desarrollar técnicas para generar cultivos modernos y sostenibles; y promover la industrialización de los principales productos del agro como café, cacao, plátano, entre otros”, subrayó.

En el sector hidrocarburos, Salazar resaltó que Loreto es el segundo productor de petróleo del Perú luego de Piura, sin embargo, su producción ha venido en declive y actualmente solo hay dos lotes petroleros en actividad. Del mismo modo, existe un gran potencial en la refinación del petróleo, actividad que representa 65% del PBI industrial de la región.

“Para este sector proponemos atraer inversiones sostenibles que cuenten con respaldo empresarial, tecnológico, social y ambiental. Además, es indispensable mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos en términos ambientales y reactivar la producción de los lotes 192 y 8″, indicó el presidente de la SNI.

Finalmente, para reactivar la industria de la región y elevar la competitividad, el Ing. Salazar Nishi recomendó implementar un parque industrial en Loreto para facilitar el encadenamiento entre empresas, fomentar la demanda externa de la madera rolliza, incentivar la implementación y ejecución de proyectos asociados a la industria de motocicletas y bebidas, y fomentar la participación en ruedas de negocio para empresas industriales.

Como parte del convenio firmado, el Gobierno Regional de Amazonas definirá un portafolio de proyectos de inversión para exponer en Lima ante inversionistas nacionales e internacionales una feria organizada por la SNI.