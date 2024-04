Actualmente menos de un tercio de las personas aporta regularmente a algún sistema previsional, reveló el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera.

“Por las condiciones del sistema laboral, que es informal, y además como segunda derivada con una baja productividad, el aporte regular promedio a un sistema que está anclado, es bastante bajo”, añadió.

En ese sentido, señaló que si bien el número de afiliados ha crecido sostenidamente, el porcentaje de aportantes se mantiene en alrededor del 40% en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y en el caso del Sistema Nacional de Pensiones se ha reducido a poco más del 30%.

El representante del IPE señaló que la rentabilidad en el SPP ha sido buena, sin embargo, el problema se presenta cuando los aportes “han sido bajos”.

“Si no subes los aportes efectivos, no hay manera de tener mejores pensiones. Puedes tener un sistema con cero comisiones, rentabilidades de 10%, pero si no mejoras los aportes, es lo mismo que nada”, añadió.

Por otro lado, cuestionó el retiro de 95.5% del fondo de pensiones para los afiliados que se jubilan o acceden al REJA, pues indicó que esto afecta el bienestar de los afiliados en su vejez.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO