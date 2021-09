El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, indicó que su portafolio no está evaluando un aumento de la remuneración mínima vital (RMV), que actualmente es de S/ 930, debido a que las empresas han tenido una caída de ventas producto de la pandemia del COVID-19.

“El salario mínimo en esta coyuntura es algo que tiene que verse con mucho cuidado. En el MEF no lo hemos estado trabajando porque no me parece que este sea el momento de un aumento del salario mínimo”, sostuvo Francke en conferencia de prensa.

Por el contrario, el ministro consideró necesario plantear una metodología para un incremento predecible en el reajuste de la RMV.

“Es interesante plantarse una metodología, para que haya una concertación para plantear un método más predecible del reajuste del salario mínimo. En estos momentos donde tenemos una caída de las ventas de pequeñas empresas, pensamos que no es el mejor momento para plantearlo”, manifestó.

Hace unos días el primer ministro, Guido Bellido, mencionó que sí “promoverán el incremento de la remuneración mínima vital”, en consenso con las organizaciones sindicales y empresariales.

