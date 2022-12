A pocas horas de la llegada de 2023, hay quienes ya preparan sus cábalas para recibir el nuevo año. El gerente de Inversiones de Pacífico Seguros, Eduardo Tirado, brindan algunas cábalas financieras que pueden ayudarle.

Para eliminar las malas energías y atraer las positivas, realice un aseo profundo en Año Nuevo: Revise sus finanzas y “límpiese” de gastos innecesarios, analice dónde se va ese dinero que podría estar ahorrando o invirtiendo y no le está dejando avanzar en sus planes. Elimine esos gastos “hormiga” y “vampiro” para empezar bien el año.

Lentejas para que el dinero no falte: No empiece el nuevo año con deudas, recuerde que es importante ahorrar para tener dinero en el bolsillo y ante una emergencia. Si ya cuenta con un hogar o con un vehículo, debe considerar un seguro que proteja sus bienes, de modo que, si son afectados por alguna eventualidad y arreglarlo puede resultar costoso, este no salga de su presupuesto y afecte su economía familiar.

Las 12 uvas para 12 deseos: Al igual que cada uva se destina a un deseo, también diversifica la forma en que ahorra e invierte. Revise y aprovecha los productos que ofrece el sistema financiero: seguros con posibilidad de inversión, cuenta de ahorros, plazo fijo, fondos mutuos, entre otros. Recuerde que, a mayor plazo, mayor rentabilidad. Y, con un seguro de vida con inversión, está protegido mientras su dinero crece.

Escriba sus deseos en un papel, guárdelo y a la medianoche ábrela: Planifique su año, escriba todo lo que quiera lograr financieramente, ya sea irse de viaje, estudiar una maestría, comprar un gadget tecnológico, dar la inicial de un auto o un departamento. Quizás aún no tengas el monto suficiente, pero esso será un primer paso que lo ayudará a proyectarse.

Abrace a las personas que quiere al sonar la medianoche: No olvide que puede contribuir con el bienestar de su familia y seres queridos, por eso cuando hagas sus planes piense en el futuro de ellos y el suyo. No olvide que un seguro de vida, o de fondo universitario, puede protegerlos cuando no esté y ayudarlos económicamente para que puedan seguir adelante.

Salir a correr con su maleta para viajar: Si quiere viajar, es importante planificar, así puedes definir mejor las actividades que va a realizar, cuánto desea gastar, y tener sus tarjetas limpias de deuda si deseas usarlas en ese viaje. También, considere adquirir un seguro de viajes, que le proteja y respalde en caso tenga algún incidente.

