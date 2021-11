Tras el anuncio del Gobierno de ampliar los aforos en los aeropuertos del país y el aumento de número de vuelos, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) indicó que esa medida permitirá que bajen los precios de los pasajes aéreos.

“La ampliación del aforo de los aeropuertos es algo muy bueno, porque va contribuir a aumentar el número de líneas aéreas que puedan ingresar y operar en el Perú, con lo cual, al aumentar la oferta bajarán los precios, que hoy están altísimos para viajar”, dijo a Andina el presidente de Apavit, Ricardo Acosta.

Agregó que como agentes de viajes lo que más quieren es ofrecer a los clientes precios económicos, pero todo dependerá de las líneas aéreas.

Acosta también mencionó que los precios de los pasajes aéreos actualmente están costosos, pero que hay margen para bajar las tarifas, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

“En los vuelos nacionales vemos boletos al Cusco por US$ 200 o US$ 300, y son precios sumamente caros que no contribuirán en nada con la reactivación, e incluso, hay gente que ha llegado a pagar hasta US$ 600 dólares por un pasaje Lima-Cusco”, expresó.

Indicó que en tiempos normales un pasaje dentro del país estaba entre US$ 70 y US$ 80, pero lo básico es hacer las reservas con anticipación, programar los viajes, porque a última hora sale caro.

Asimismo, el presidente de Apavit indicó que el aforo actual impedía que viniesen más líneas aéreas al Perú y que por la limitación de vuelos a diferentes destinos se encarecen los pasajes.

“Por ejemplo, ir a México o Punta Cana (República Dominicana) estaba más de US$ 1,000, cuando a Estados Unidos, que sobraba la oferta, estaba en US$ 300, luego que pasó el tema de la vacuna. Además, en los tiempos prepandemia un pasaje a Brasil podía estar US$ 500 a US$ 600. Entonces, eso va contribuir mucho a la reactivación y esperemos que las líneas aéreas se pongan la mano en el pecho y tengan tarifas más accesibles para los pasajeros”, comentó.

Apavit añadió que la próxima apertura de las fronteras también será una medida muy positiva porque se continuará con la reactivación del turismo.

