Tras idas y venidas, Perupetro licitó la operación de explotación del Lote X, que sería gestionado de la mano de Petroperú que participará del 40% de la operación, según lo establecido en el contrato.

El ganador de la buena pro del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el referido lote lo obtuvo el consorcio conformado por las empresas Offshore International Group INC, Aguaytía Energy del Perú S.R.L. y Termoselva S.R.L.

Si bien dicho consorcio postuló al igual que el consorcio conformado por las empresas J&F Investimentos S.A. y Upland Oil and Gas L.L.C., al final se quedó solo en carrera, debido a que la oferta de su competidor se declaró nulo por Perupetro, por la falta de veracidad de la declaración jurada que presentó. Sin embargo, no fue publicado por Perupetro en qué información el consorcio no fue verás.

“La Comisión (Perupetro) solicitó al representante común del consorcio conformado por las empresas J&F Investimentos S.A. y Upland Oil and Gas L.L.C. acercarse a la mesa a fin de notificarlos con la carta N° GFCN-00137-2024, conjuntamente con el informe técnico N° LEGL-185-2024, por medio del cual se declara la nulidad de la admisión de su oferta presentada, toda vez que Perupetro determinó la falta de veracidad en la declaración jurada presentada como parte del Anexo N°5 del paquete 1″, indicaron representantes de Perupetro.

Se debe indicar que J&F, en el pasado afrontó un juicio por corrupción en Estados Unidos, del que se declaró culpable y pagó una multa.

