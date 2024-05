El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, afirmó que el Gobierno central dará salvataje a algunas municipalidades que están quebradas, refiriéndose a aquellas comunas cuyos ingresos son insuficientes para solventar sus gastos.

“Algunos gobiernos locales están quebrados. Este es el caso (de los municipios) de Chiclayo, La Victoria, Rímac, que necesitan que les lancemos algún salvavidas a fin de reflotar la gestión y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, dijo Arista.

Según la norma de Responsabilidad Fiscal, los gobiernos subnacionales deben cumplir con dos reglas: Que su deuda no supere el promedio de sus ingresos corrientes (regla del saldo) y que su gasto sea inferior a sus ingresos (regla del ahorro).

Sin embargo, el año pasado, 82 gobiernos locales incumplieron al menos una las reglas. De los cuales, 22 reportaron déficit y en palabras de Arista estarían “quebrados”.

Para el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, es necesaria una intervención del Estado porque la gran mayoría “viene incumpliendo la regla desde 2017″.

“No cumplir con la regla del ahorro te dice que no tienes plata para invertir, que no tienes recursos propios. Ese es el tipo de municipalidad que no quieres”, detalló tras indicar que es necesario hacer un diagnóstico y definir una serie de reformas para revertir la situación.

TENGA EN CUENTA

El ministro José Arista manifestó que con el pago de las plataformas digitales de streaming se espera recaudar S/600 millones en el primer año y S/1,000 millones al año posteriormente.

“Nuestro marco normativo debe ser actualizado”, manifestó Arista.

