Un grupo de proyectos de inversión por el valor de US$25,000 millones viene siendo impulsado por Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión es una unidad especializada del MEF que brinda seguimiento permanente y acompañamiento técnico en todas las etapas de los proyectos de inversión de gran envergadura, para el cumplimiento de sus cronogramas y ejecución de su inversión”, informó el MEF.

El referido ministerio destacó que en los últimos dos meses ha hecho acompañamiento en la ejecución de los mencionados proyectos, incluyendo, además de lo mencionado, líneas de transmisión eléctrica, distribución de gas natural y proyectos mineros.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN?

Entre los proyectos que están recibiendo la asistencia del MEF se cuentan algunos que se ubican en la capital, pero también otros en regiones como Áncash, Cajamarca o Cusco.

Línea 2 del Metro de Lima. Se obtuvo la autorización para la interferencia de vía de la Estación 6 y se culminó la liberación de interferencias y entrega de área de la Estación 8 que viabilizará obra civil por US$ 56 millones.

Profundización Retamas. Se aprobó la modificación del Plan de Participación Ciudadana, lo que permitirá el inicio de la evaluación ambiental de un proyecto de US$ 130 millones de inversión. Asimismo, se aprobó el Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para ejecutar obras de mejoramiento por US$ 20 millones.

Red Vial 4. Se aprobaron los ITS del Polvorín San Pedrito y del Depósito de Material Excedente, lo que permite que continúen las obras del Evitamiento Chimbote con una inversión de US$ 148 millones.

Terminal Portuario Chancay. Se aprobaron las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales industriales (reubicación de 3 emisores submarinos), lo que permite completar el área requerida para realizar el dragado de la zona operativa portuaria; entre otros aspectos.

Aeropuerto Internacional Chinchero. Se autorizó la ejecución del Plan de Evaluación Arqueológica: “Camino Vecinal Racchi Ayllu y Huayllabamba”, hito necesario para la aprobación del Expediente Técnico del Camino Vecinal.

Enlace 500 kV La Niña – Miguel Grau. se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado con lo que se cumple uno de los principales hitos para el inicio de construcción del proyecto, con una inversión de US$ 146 millones.

Ampliación Muelle Sur. se firmó el contrato de servidumbre para construcción de una subestación de energía eléctrica, que permitirá contar con energía para la nueva infraestructura y equipamiento de la Fase 2 de la ampliación del muelle; proyecto que comprende una inversión total de US$ 620 millones.

Yanacocha. se autorizó el Funcionamiento del Incremento de flujo de 1500 a 2000 m3/h entre el PAD Carachugo Etapa 14 y la Planta Pampa Larga de la Concesión de beneficio “Planta de Lixiviación Yanacocha”, esto permitirá optimizar la operación y mantener la producción de la unidad minera Yanacocha, lo que contribuiría a viabilizar el proyecto Yanacocha Sulfuros.

