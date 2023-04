El extitular del Ministerio de Economía, Luis Miguel Castilla, conversó con Perú21TV y explicó que existe una responsabilidad compartida sobre la prevención de los desastres.

En Perú21 hemos dado cuenta de cuáles son las municipalidades en la región de Piura que no han ejecutado recursos para prevención. ¿Esto a qué se debe?

El tema es un poco más complicado que simplemente ejecutar el presupuesto. El año pasado ya Piura había dejado en el Programa Presupuestal de prevención de desastres más o menos 70 millones de soles sin ejecutar. Y ahora lo que vemos es que en medio de la desgracia, no solamente hay poca capacidad de gasto, sino que no saben en qué ejecutar y se está incumpliendo una función que es clave, que es la planificación y la prevención del territorio ante estos desastres. Esta función recae en los gobiernos locales y regionales. Plata, como vemos, hay, pero la incapacidad de poder dirigirla al reforzamiento de ríos, a que funcionen los desvíos para que se eviten inundaciones en las ciudades o a los drenajes que se requieren poner a punto, pues, no se ve, porque no hay un plan claro. Y esto es sin hablar del plan maestro estructural que están llevando a cabo los británicos con el (contrato) Gobierno a Gobierno. Acá, esto recae en una falta total de conocimiento de las autoridades, que no solamente pueden ser imputadas, sino también a la gestión anterior, que tampoco le dio importancia a identificar qué debe hacer más allá de cómo gastarlo de manera eficiente y rápida.

¿La culpa o la responsabilidad es solamente de los alcaldes y del gobernador de Piura o también tienen que ver otras instituciones como el MEF que otorga este presupuesto?

Creo que siempre va a haber una responsabilidad compartida. No es suficiente con transferir dinero a las regiones, el Ejecutivo también debe acompañarlas a ejecutar. Pero hay claras competencias que dependen del nivel de gobierno. La planificación del territorio y la prevención recaen principalmente en autoridades locales y regionales. Esto se definió cuando hace algunos años se estableció el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres que inicialmente dependía de la PCM, luego pasó al Ministerio de Defensa y dos entidades que son claves: Indeci para la atención y Cenepred para justamente la identificación de riesgos. Pero la parte de cercanía con el siniestro y con la población recae principalmente en los gobiernos locales y regionales, y lo que vemos es que no tienen mayor idea de en qué gastar los recursos que se han establecido. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, a la presidenta Dina Boluarte, que se van a inyectar 500 millones de soles adicionales a Piura, me pregunto: ¿en qué se va a gastar? Porque no se puede tener como pretexto la dificultad en los sistemas administrativos del Estado.

Estamos en emergencia...

En emergencia se puede hacer adquisiciones directas, que creo que para Salud podrían solicitar oficiosamente el acompañamiento de la Contraloría para evitar problemas; justamente cuando hay emergencias es que se tiene que acudir a este tipo de mecanismos excepcionales. Pareciera que estamos en nada, pese a los esfuerzos que ha habido en el tiempo de poner la prevención como un tema crucial en regiones que tienen que ser sujetas a este tipo de contingencias cada año o cada vez que se presenta por fenómenos de este tipo.

Cuando hemos tenido aquí en Perú21 al alcalde de Piura o al gobernador, ellos responsabilizan a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios de que no priorizó el sistema de drenaje pluvial. Entonces no se entiende cómo ellos, teniendo un presupuesto de prevención, no han avanzado...

Es que es fácil tirar la pelota a otra entidad , pero claramente en temas de ejecución la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pese a todas las críticas que ha recibido, ha sido un buen ejecutor (…). Voltear la cara y decir, “no, es culpa de la de la ARCC”, creo que es quitar cuerpo. Yo creo que acá hay una responsabilidad clave de parte de quién es el jefe de Defensa Civil, y ese es el alcalde. Recordemos eso en todos los 1,900 distritos que hay en el país (…). Creo que hay que asumir la responsabilidad proactivamente, buscando encarar los problemas que estamos viviendo. Piura es de las regiones más afectadas y no solamente preocupa el tema de la ejecución, sino tenemos en ciernes una crisis sanitaria que se está incubando. Tenemos casos de dengue de entre 8,000 a 10,000 casos identificados en Piura y con una capacidad de atención hospitalaria que es de las peores en el país.