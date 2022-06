Hace unos días, un informe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) fue tendencia y puso en alerta a los influencers. ¿La razón? La entidad determinó que aquellas personas naturales domiciliadas en el Perú que realicen actividades publicitarias deben pagar rentas de tercera categoría, es decir empresarial (con una tasa de 29.5%).

Así, califican para pagar impuestos los ingresos que reciben los influencers, en dinero o en especies, por la publicidad o promoción que hacen, por la publicidad en sus videos o contenidos digitales, por el pago de los seguidores para obtener contenidos y por monetizar el canal o plataforma digital en la que interactúan.

Francisco Pantigoso, catedrático de la Universidad del Pacífico, indicó que había posiciones de que estas personas generaban renta de primera categoría “porque alquilaban un espacio” y de cuarta “porque generan un trabajo independiente”.

“La Sunat las ha calificado como de tercera categoría, como una empresa, y es que para ser una empresa hay que sumar capital más trabajo. Su capital es su cuenta de redes, sus páginas, sus celulares, software, micrófonos, etc., y el trabajo es el que realizan”, detalló.

Asimismo, explicó que no necesariamente tendrán que pagar 29.5%, porque todo dependerá de los ingresos que generen. “Podrán tributar bajo el régimen especial, el MYPE Tributario, o el general. Todo dependerá de sus ingresos”, aseguró y resaltó que también se tienen que tributar los llamados canjes, que deben ser valorizados. “Algún influencer puede pensar que ‘como no tengo plata en la mano, no pago’; pero no, eso (canje) es ingreso en especie y se valoriza para pagar el impuesto sobre esa base”, resaltó.

Más detalles

Raúl Odría, profesor de ESAN Business Law, indicó que son 70,000 influencers identificados, algunos de los cuales emiten recibos por honorarios y hoy tendrían que llevar libros contables. “Esto les genera un problema porque si tributaban con renta de cuarta categoría, emitían recibos electrónicos por honorarios, y ahora ya no”, sostuvo.

Para el experto, una de las ventajas es que ahora los gastos que generen los podrán deducir, por ejemplo, por pago de personal, equipos que adquieran, entre otros.

No obstante, señaló que en otros países, cuando se aplicó esta medida, “las personas trasladaron su residencia fiscal a otras zonas”.

De otro lado, el tributarista Jorge Picón anotó que el cobro del impuesto podría realizarse incluso de los ingresos generados hace algunos años.

Otro punto a tomar en cuenta es que estas personas ahora están sujetas al IGV. “Ahora tienen que llevar la contabilidad”, añadió Picón, en línea con lo dicho por Odría.

Datos

Los influencers tendrán que presentar declaraciones juradas de impuesto.

La Sunat espera recaudar este año S/150,000 millones, es decir casi S/10,000 millones más de lo recaudado el año pasado.

El jefe del ente recaudador, Luis Vera, manifestó recientemente que han comenzado a detectar transacciones inusuales y ventas vía redes sociales.

