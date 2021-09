Los peruanos, al menos muchos, amamos al Perú y si tenemos que hacer un inventario de todo lo bueno que tiene el país, empezamos diciendo que la variedad de sus platos es algo que nos enorgullece; también sus paisajes, sus climas y su riqueza patrimonial y natural.

Y justamente, hablando de riqueza natural, hace unos días, en un evento virtual, alguien me preguntó: ¿Y por qué teniendo tanto no somos un país rico económicamente?

En realidad, los motivos son varios. De hecho, si vemos a otros países en el mundo, países europeos, asiáticos como Japón, tienen escasez de recursos naturales que para nosotros son abundantes y, aun así, ellos tienen una economía muy representativa a nivel mundial.

Sin embargo, mencionaré algunas de las razones que enumeré ante esa pregunta.

-Falta de liderazgo en nuestros gobernantes: como máximos representantes de los ciudadanos del país de Machu Picchu, deberían enfatizar, en sus argumentos y discursos, el valor de este país, pues si queremos que desarrolle, tenemos que resaltar lo que puede beneficiar al pueblo y al inversionista, caso contrario, sería lógico que estos últimos pasen de largo a escuchar a un siguiente postor; así de sencillo.

-Mala gestión de los recursos asignados: se imagina usted, amigo lector, ¿cuánto dinero de los peruanos, puesto en la mesa de gestores de las diferentes entidades peruanas hay? Simplemente demasiado. Hay en las entidades de la capital y en las de las regiones, y si ellas no están capacitadas y comprometidas con el crecimiento del país, simplemente obviarán todas las buenas alternativas que tenemos como país.

-Falta de compromiso de la sociedad: ese mismo compromiso que tenemos por nuestro país, es el mismo que elige a quienes nos gobernarán, a quienes manejarán nuestras leyes. Es decir, personas arrojando papeles, cáscaras o desperdicios en plena calle nos hace pensar ¿realmente eso merecemos?

Estas razones y otras solo demuestran que no es la tierra la que manda; es la gente, las decisiones, la preparación y el compromiso; mientras no tengamos eso, este país tan rico seguirá siendo tan pobre económicamente hablando. Son las acciones las que nos otorgan pobreza o riqueza, no las promesas para expropiar, o quitar o cambiar sin proyección. Depende de cada uno, de cada peruano (incluyendo al gobierno), porque la suma de todos y todo es igual al Perú.