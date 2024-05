Fueron un verano a Huacho solo para acompañar a su padre, un ingeniero industrial que también hacía voluntariado en asentamientos humanos. Y se quedaron once años, lejos de su madre. Tenían apenas seis años de edad, pero la tranquilidad, la comunidad y la cercanía con la gente las atrajo. Y, sin saberlo, forjaban los cimientos de un futuro brillante.

Las mellizas Andrea y Alejandra Guardia Muguruza acaban de graduarse de la maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Y uno de sus proyectos, UMA, fue el único emprendimiento latinoamericano finalista en la categoría de impacto social en el “2024 President’s Innovation Challenge”, entre más de 350 emprendimientos de todo Harvard. Proyecto que, por ahora, empodera a más de 400 artesanas en Ayacucho y Cajamarca.

Su madre, desde Lima, mandaba cartas a Huacho, para que los profesores de las mellizas las lean en clase. En ellas narraba que vivía lejos de sus hijas, pero que ayudaba a otros niños que también estudiaban lejos de sus familias. Era directora del Colegio Mayor Presidente del Perú. “Eso fortaleció nuestra autonomía y autoestima, y nos inspiró”, me dicen desde el centro de ciencias de Harvard. Por lo pronto, se quedarán en Estados Unidos, pero volverán en tres años. “Ya para vivir y trabajar en el gobierno del Perú”, anuncian.

¿Por qué volver al Perú?

Alejandra (AL): Creemos que hace falta mucha capacitación e ideas nuevas, y sobre todo una conexion del Perú hacia las tendencias globales, hacia donde se está moviendo el mundo. Y para crear una especie de planificación estratégica sobre a dónde queremos ver al Perú en los siguientes 20, 30 o 50 años, y trabajar hacia eso.

¿Hacia dónde se está moviendo el mundo?

(AL): Está el tema del cambio climático, que es muy importante para países como Perú que tienen la Amazonía, que es el pulmón del mundo y que creo deberíamos ser los líderes en inversión en temas de cambio climático. Perú tiene que entrar a esa transición energética, que es hacia donde el mundo se está moviendo. Y es una manera importante para que el Perú pueda establecer energía barata y atraer inversiones y capitales extranjeros que ahora mismo están buscando apoyar ese tipo de iniciativas.

Andrea (AN): Y, segundo, cómo desarrollamos política industrial que nos permita ingresos, trabajo y darle más valor a nuestros productos, que inversión directa llegue al Perú y le dé trabajo a más peruanos, y acorde con hacia dónde se está poniendo el financiamiento en el mundo, que es básicamente cambio climático, que hoy no lo estamos viendo.

Se pensaría que dos economistas con la formación de ustedes podrían escalar en el sector privado. ¿Por qué les preocupa lo social desde lo público? Muchos, más bien, no quieren entrar al Estado.

(AN): Alejandra y yo, desde el momento que decidimos estudiar Economía, nuestra razón para elegir la carrera fue que nos iba a permitir tener las herramientas técnicas que necesitábamos para poder decir cómo hacemos para cerrar las brechas sociales y económicas que tenemos en el Perú. Estuvimos muy motivadas por el trabajo que hizo mi mamá, ella toda su vida ha sido funcionaria pública. Sabíamos que a través de la política pública se podía generar un montón de impacto a toda la población peruana. Nos dimos cuenta de cuánto impacto una puede generar tomando decisiones adecuadas. Por eso vamos a poder aplicar lo aprendido en Harvard y en tres años volver al gobierno peruano es nuestra meta. El Perú necesita atraer más talento que llegue preparado.

Por lo pronto, en UMA el trabajo es apoyar el talento de artesanas.

(AL): El proceso puede ser muy duro porque cuando las artesanas no tienen el apoyo de las parejas, o no entregan a tiempo sus trabajos o los entregan quemados, porque las parejas querían destruir sus productos; algunas de ellas, incluso, tejen a escondidas, en la oscuridad. O lo hacen cuando los niños ya duermen y cuando todos ya han comido, cuando pueden tener un tiempo para ellas. Entonces, el trabajo que hace UMA, además de vender sus productos a nivel internacional y de exponerlos y que puedan tener mayores ganancias, es que invitamos a colaborar a hombres, a las parejas de las artesanas. Y hemos creado el programa Hombres Ejemplares, donde están los artesanos que enseñan a las mujeres en trabajos que tradicionalmente hacían ellos.

¿Por qué decidieron ir a Harvard juntas?

(AN): Apliqué a tres universidades y me aceptaron en las tres. Y Alejandra aplicó a cinco, entre ellas Princeton, que te paga el 100% de la universidad. Le dije que debía irse a Princeton. Incluso, es más difícil entrar a Princeton que a Harvard. Le dije: tú decide por Princeton y yo voy a Harvard. Y ella dijo “prefiero quedarme contigo porque podemos vivir juntas y aprender juntas y sacar a adelante los proyectos que tenemos”.

Casi por curso natural, en algún momento tendrían que ser ministras. ¿Tienen en mente ser presidentas del Perú?

(AL): Hay mucho por dar y tenemos la capacitación para eso. Si se da la oportunidad, estaremos encantadas de hacerlo. Tenemos muchas ideas estratégicas para el Perú, el potencial es increíble.

AUTOFICHA:

-“Soy Andrea Guardia Muguruza. El colegio lo terminé con excelencia académica. Estudié Economía en la Pacífico e hicimos un intercambio en Londres. Empecé en el Ministerio de Economía, pasé a Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de la Producción”.

-“Pasé a Comunicaciones y volví a Producción. Me uní al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), trabajaba para la oficina de Washington DC y con ellos sigo hasta hoy. Fui consultora del Banco Mundial. Juego vóley, básquet, y hago bicicleta y natación, también pinto”.

-“Soy Alejandra Guardia Muguruza. Tengo 29 años. Estudié Economía en la Pacífico. El colegio lo acabé en segundo lugar. He trabajado en Apoyo Consultoría, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación. Hice una pasantía para asesorar al Gobierno de Nigeria”.

-“También trabajé para el Banco Mundial. Me encanta el deporte y aquí (en Estados Unidos) he aprendido a jugar tenis, y hago natación. Me encanta pintar. Tenemos dos hermanas más: una en Islandia, es ingeniera ambiental, y la otra en Chile, es abogada”.





