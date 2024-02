Juan José Marthans hace un análisis de los riesgos que enfrenta la economía peruana y destaca la importancia de la inversión privada y de un pacto social para revertir la actual situación de esta.

¿Cuál es su opinión sobre el nuevo ministro de Economía, José Arista?

No creo que el problema crucial que enfrenta la economía peruana esté asociado a un nombre ni a una persona; ni tampoco a quién es el orquestador de la política económica de Perú. El problema es mucho más serio en su origen. Este tiene un componente a nivel holístico que está asociado a las restricciones en el frente social y político.

¿No cree que el nuevo ministro de Economía pueda revertir la situación económica del país?

Sea quien fuese el ministro de Economía, la gran pregunta del inversionista tanto interno como externo va a ser muy simple, ¿quién va a ser el presidente a 2026? Esto va a estar permanentemente en observación. ¿Se va a reiterar la inestabilidad social que vivimos el año pasado? ¿Se va a reiterar la posibilidad de que el frente internacional genere volatilidades que limiten las posibilidades de generar un adecuado flujo de inversión a favor de Perú? Estos elementos son fundamentales para efecto de identificar las reales condiciones de expansión del PBI de Perú más allá de 2024.

¿Qué es lo más preocupante?

La tendencia que va a tener la inversión privada a 2025 prevista por el Banco Central es gravísima. Lo que me está diciendo esa cifra es que la lucha contra la pobreza será cero; la lucha a favor del empleo, cero; la posibilidad de inestabilidad social, creciente. Si correlacionamos esa cifra de inversión a 2025 con la proyección de expansión del PBI a 2025, lo que está señalando el BCR es que vamos a crecer alrededor de 2.1%, promedio anual. Es decir, un quinquenio de estancamiento. Pero 2026 es más complicado que 2025 porque es un año electoral. Con lo cual, el problema del Perú es mucho más delicado.

¿Qué se requiere?

Si no se recompone la variable inversión privada, no andamos. Si el diagnóstico es que no podemos despegar porque existen factores de carácter sociopolítico, tenemos que atacar y corregir esos factores. Evidentemente, no vamos a hacer todo en el corto plazo, pero si podemos sentar los cimientos para ir recomponiendo la confianza que necesita tener el sector privado para redinamizar la inversión y el aparato productivo de Perú.

¿Cómo logramos lo que plantea?

A través de un pacto social, que tenga como meta fundamental respaldar la ejecución de una cartera puntual de megaproyectos para los próximos 20 años. Todos los firmantes del pacto si llegan a ser gobierno se deben comprometer a alimentar y apoyar el desarrollo de esos proyectos contra viento y marea. Evidentemente, la selección de los proyectos debe tener una base social y política amplia. En este pacto tienen que estar los gremios, las asociaciones de trabajadores, los representantes de los partidos políticos, una opinión por lo menos externa del Gobierno y el Congreso; y todos los firmantes apoyar 20 o 30 megaproyectos. No hablo de un pacto político. Estoy hablando de un pacto donde sea quien fuese que gobierne esté en línea de fomentar de manera transparente y técnica la ejecución de estos megaproyectos. Si no es así, vamos a tener un Chavimochic III con 30 años de demora.

¿Cómo lo hacemos si no se confía en la administración y menos en sus ministros?

En los últimos 30 años, han sido ministros bomberiles, muy cortoplacistas. Cuando buscan incrementar el nivel de recaudación modifican el IGV, modifican los regímenes tributarios, modifican el Impuesto a la Renta y el ISC. Eso no soluciona el problema. Un ministro de Economía que pretende fortalecer el frente fiscal de este país se compromete en una hoja de ruta de largo plazo, en sus años de vigencia como ministro, a desarrollar una política que tienda a propiciar la reversión del problema de la informalidad. Si no se revierte la informalidad, la recaudación va a seguir siendo absolutamente insuficiente, el gasto también y la ejecución de obras públicas deficiente.

¿Qué opinión tiene del ministro Arista?

No lo conozco personalmente. Sé que es un técnico. Eso me parece bastante bien, pero lo que le recomendaría es que trate de visualizar su labor de una manera diferente a como se ha venido visualizando los últimos 30 años. Los ministros de Economía han tenido éxito en función de cuán altos son los precios de los minerales, sin duda alguna.

Dentro de las tareas que tiene el ministro Arista está encontrar una solución para Petroperú, ¿cuál debe ser esta?

En este país hay culpas, pero no hay culpables. ¿En qué gobierno se tomó la decisión de la firma del proyecto de “renovación de la Refinería de Talara”?, ¿quién era el ministro de Economía que apoyó eso?, ¿quién era el ministro de Energía y Minas que apoyó eso? ¿No crees que, a partir de ahí, hay cierto nivel de responsabilidad? Acá pasan por agua tibia toda la mediocridad y toda la oscuridad del sector público. Eso lo tenemos que paralizar. En segundo lugar, tenemos que buscar, en el corto plazo, generar unas condiciones mínimas para hacer un llamado a la inversión privada global y decirles vendo el 50% + 1% de Petroperú para que tengan el control. Si es que logramos ese interés, yo creo que habremos metido un gol de media cancha en lo que significa el tratamiento del problema de Talara.

