El candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, afirmó que en un eventual gobierno suyo impulsaría el desarrollo de los proyectos mineros Tía María y Conga.

Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), De Soto le increpó a su adversario del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, sobre su gestión con los mencionados proyectos.

“Yo solo me refería, con los US$ 150,000, a la primera liberación de minas que usted no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va, y después no fue”, indicó el candidato de Avanza País.

“Yo voy a hacer que Conga vaya y Tía María vaya, y 300 otros proyectos informales con los cuales vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala en su tiempo no pudo hacer”, añadió.

LAS VACUNAS

Mencionó, por otro lado, que ha enviado una propuesta al presidente Francisco Sagasti para que el sector privado compre vacunas contra el COVID-19 a mitad de precio.

“Ya le he hecho una propuesta concreta al presidente Francisco Sagasti sobre cómo podemos, desde ahora, dando las medidas necesarias, lograr que el sector privado a la mitad de precio lo que hoy día vale dos veces en un Estado carcocho que no sabe comprar bien”, puntualizó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Gabriel Ortiz de Zevallos: “Es fundamental que el electorado vea las capacidades del candidato en convocar”