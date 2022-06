Los efectos de la pandemia, el auge de las nuevas tecnologías e incremento de actividades digitales ha generado el aumento de la frecuencia de amenazas de fraudes, ante ello es fundamental que las organizaciones bancarias fortalezcan sus medidas preventivas para preservar la cadena de negocio y que los consumidores practiquen medidas de seguridad durante la nueva normalidad.

De acuerdo a la investigación basada en la encuesta “Una triple amenaza en las Américas” de KPMG realizada en el 2022, los niveles de riesgos de fraude se están incrementando, el 49 % de los empresarios encuestados de América Latina tienen más del doble de probabilidades de sufrir fraudes internos u externos.

Para que se puedan evitar los riesgos de fraudes bancarios los expertos del Banco de Comercio recomiendan tener en cuenta lo siguiente:

Presta mucha atención en qué entidad financiera depositas los fondos destinados a tu jubilación, además de considerar la rentabilidad en el mediano y largo plazo, recomendamos proteger y maximizar tu dinero de la AFP con una cuenta intangible en una entidad financiera sólida y segura, que tenga el respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).

En el caso del Banco de Comercio, la Cuenta de Ahorro AFP cuenta con una tasa competitiva de 5.00 % TREA en moneda nacional que permite un óptimo uso de los recursos financieros.

Con relación a la seguridad de las transacciones

1.- Protege tus ahorros de los emails sospechosos y ahorra en entidades sólidas: Ten cuidado de abrir correos electrónicos de dudosa procedencia ya sea para el bloqueo de tarjeta, notificaciones de verificación, actualización de datos o promociones de redes sociales que te redirigen a una página web falsa,

Es importante desconfiar de estos mails para prevenir abrirlos, ya que los ciberdelincuentes pueden realizar transacciones con el ingreso de tus datos personales.

2.- No aceptes ayuda de extraños cuando retires dinero de cajeros automáticos: Cuando realices el pago de compras en establecimientos físicos no pierdas de vista tu tarjeta y no solicites ayuda de personas extrañas, siempre solicita el POS. Antes de usar del ATM, verifica que no tenga elementos extraños instalados. Si el ATM retiene tu tarjeta, bloquea tu tarjeta de forma inmediata.

Otro aspecto para considerar es cambiar tu clave con frecuencia y evita que sean fáciles o altamente predecibles como por ejemplo las fechas de cumpleaños, además siempre cubre tu clave secreta al momento de digitarla en el POS. Desconfía de terceros desconocidos que te contacten para solicitarte información personal y financiera (nombres, número de DNI, cuentas, claves etc.), por cualquier medio.

3.- Mantente atento de prevenir la clonación de tu tarjeta bancaria: Una de las modalidades de fraude bancario es la clonación de tarjetas, que consiste en la captura de información de la banda magnética de tu tarjeta, para lo cual el defraudador coloca un dispositivo llamado “skimmer” en el lector de tarjeta de cajeros automáticos o POS de establecimientos comerciales.

Para prevenirlo recomendamos que cubras tu clave secreta al momento de digitarla, ya sea en cajeros automáticos o establecimientos comerciales. Asegúrate que los establecimientos comerciales pasen tu tarjeta por chip, y nunca pierdas de vista tu tarjeta.

4.- Verifica que la conexión de tu web sea segura para las compras por internet: Se recomienda a los usuarios que comprueben que la conexión de su página web sea segura, para identificar ello se debe visualizar el símbolo de un candado de seguridad, además considera si hay ausencia de protocolos de comunicación seguro (http) y si intentan descargas de archivos sin solicitarte autorización.

5.- Aprende como habilitar y deshabilitar tus compras digitales: Se aconseja a los usuarios que eviten el registro de datos de la tarjeta en las opciones de compra por internet y aprendan a habilitar o deshabilitar sus compras digitales en caso de no usarlos.

Sobre el Banco de Comercio

El Banco de Comercio es una empresa privada dedicada a todas las actividades bancarias, forma parte del grupo económico liderado por la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), institución encargada de la administración del fondo de pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El Banco de Comercio, considera importante fortalecer sus medidas de seguridad y protocolos de respuesta; para ello continúa potenciando sus soluciones de seguridad e implementando la transformación digital de la organización incluyendo recursos seguros en sus plataformas transaccionales para reducir las probabilidades de riesgos y fraudes financieros.

Los usuarios pueden obtener más información de la entidad financiera en el Call Center (01) 513-6001 o a la línea gratuita 0 800 00 222 o en la web https://www.bancomercio.com/elbanco o pueden acercarse o cualquiera de sus oficinas.

VIDEO SUGERIDO

DESASTRE ECOLÓGICO en Canta Conversamos con Alfredo Yong, integrante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA CANTA, sobre el desastre ecológico sucedido en Canta cuando el pasado lunes 13 de junio un camión con zinc cayó al río Chillón. Esto es #LavozDel21 en #P21TV