En unas horas, o quizá días, se conocerá a quiénes conformarán el gabinete que acompañará a Dina Boluarte en la conducción del país y una de las interrogantes es quién encabezará una de las carteras más importantes: la de Economía y Finanzas (MEF).

El exministro Luis Miguel Castilla señaló que el próximo titular del MEF debe ser alguien que impulse la inversión privada y ayude a asegurar la inversión minera, aspectos que han estado descuidados.

Además, consideró que debe ser una persona que logre revertir “los 18 meses perdidos” en materia económica y que apunte a eliminar “disposiciones antitécnicas”.

“Se necesita un ministro que se compre el pleito, no solo retóricamente, sino que lidere el resto de ministerios con el nuevo premier. Al exministro Kurt Burneo no lo veía en un plan de líder, estaba metido en sus temas y no se metía con nadie, ni nadie se metía con él”, aseguró.

Pero todo esto va más allá del MEF. Castilla consideró que se requiere un “gabinete económico”. Es decir, que involucre, por ejemplo, al ministro del Interior para evitar los bloqueos que afectan la inversión privada, y al de Energía y Minas.

Ante las proyecciones de analistas que prevén una caída de la inversión privada en 2023, el exministro aseguró que es posible revertir eso, pero se necesita liderazgo.

“Antes de entrar a este gobierno, la economía crecía a una velocidad muy fuerte. Incluso, más allá del efecto estadístico había un contexto importante de agroexportación, construcción, comercio. Todos los actores de la economía crecían, pero cuando entró el gobierno hubo un deterioro de las expectativas. Si se postulan medidas efectivas en materia económica los proyectos seguirán”, subrayó.

FORTALEZA DEL MEF

Por su parte, el economista jefe del BBVA Research y exviceministro de Economía, Hugo Perea, sostuvo que quien ocupe la titularidad del MEF debe apuntar al fortalecimiento de esta cartera.

“Es cierto que ha ido perdiendo peso específico dentro del gabinete, pero en particular en la gestión de Pedro Castillo. Veíamos que, muchas veces, temas en los que el Ministerio de Economía y Finanzas debía tener una opinión no era tomada en consideración por el mismo gabinete. Esta gestión de Castillo hizo mucho daño a una institución tan importante”, añadió. Esta fortaleza se logra, explicó, respetando la opinión de quien ocupe la cartera y teniendo en consideración los aspectos que “señale o cuestione”.

Para Perea, en el corto plazo, uno de los retos que debería afrontar el nuevo titular del MEF es evitar que haya una mayor desaceleración de la economía, tomando en cuenta que hay países que en 2023 entrarían en recesión.

“También sugeriría que el nuevo ministro tome acciones para fortalecer el crecimiento de mediano y largo plazo que son medidas más por el lado de la oferta. Fortalecer productividad, competitividad donde también ha perdido mucho espacio, y recuperar la calidad del capital público no solo en el MEF, sino en distintas entidades públicas”, enfatizó.

Tenga en cuenta

-El exministro Kurt Burneo señaló hace un mes que los cambios en la tercerización laboral que publicó el Ejecutivo no tenían el resultado esperado, sin embargo la norma no fue derogada.

-En noviembre de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas modificó a la baja su proyección para el crecimiento de 2022, pasándola de 3.3% a entre 2.7% y 3%.