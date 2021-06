Por Jorge Cassino, gerente general de Salesforce para Perú y Chile

Durante décadas, la bandera del arco iris ha unido a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer+ (LGBTQ+)) y sirve como símbolo de diversidad y solidaridad. El Mes del Orgullo, además de ser un momento de celebración, es también una oportunidad para conmemorar y reconocer el impacto que los miembros de la comunidad LGBTQ+ han tenido en la historia a nivel global, nacional y local.

Aunque las actividades de este año serán un poco diferentes debido a la pandemia, los principios de igualdad siguen siendo los mismos. Lo importante es que, todos los empleados quieren sentir que pertenecen a un lugar; ser vistos, escuchados, empoderados y valorados. Si defendemos la inclusión del colectivo LGBTQ+, podemos cultivar un lugar de trabajo más inclusivo y una sociedad más igualitaria.

Cultivar la igualdad en el trabajo

Los argumentos económicos y empresariales para promover la igualdad son claros. Según el informe de Open For Business Working Globally: Why LGBT+ Inclusion is Key to Competitiveness, la data muestra que las ciudades que incluyen a miembros de la comunidad LGBTQ+ tienen “ecosistemas de innovación” más fuertes; los resultados financieros más sólidos se derivan de la mayor capacidad de las empresas que incluyen a las personas identificadas como LGBTQ+ para atraer y retener el talento, fidelizar a los clientes y fortalecer la marca.

MIRA Marcha del Orgullo LGTBI regresa a las calles el sábado 26 de junio

Jorge Cassino, gerente general de Salesforce para Perú y Chile.

Existen cuatro maneras en como las empresas pueden cultivar una cultura abierta e integradora. Pueden crear un grupo de recursos para empleados, que reúna a colaboradores aliados de la igualdad de orientación sexual e identidad de género, y que eduque a su ecosistema sobre cómo la diversidad y la inclusión crean el éxito empresarial. Pueden incorporar prácticas empresariales inclusivas y ampliar la formación en línea sobre liderazgo inclusivo y cómo mitigar los prejuicios inconscientes.

Normalizar el uso de los pronombres personales en el lugar de trabajo demuestra respeto, intención e inclusión. Por último, una parte fundamental en el camino hacia la iigualdad es el fomento de los aliados. Incluso si los empleados no se identifican como LGBTQ+, pueden apoyar y mostrar su apoyo a los demás, haciendo preguntas, practicando la escucha empática, y participando en los esfuerzos y eventos por la igualdad dentro y fuera de la empresa.

Abogar por una sociedad mejor

Para construir un lugar de trabajo que se parezca a la sociedad, la representación es muy importante. Los equipos quieren verse reflejados en el liderazgo. También esperan que las palabras vayan acompañadas de acciones.

Para que las empresas sean la mayor plataforma de cambio, la igualdad debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Nuestro objetivo debe ser crear un lugar de trabajo inclusivo donde la comunidad LGBTQ+ se sienta valorada y respetada para prosperar en su organización. Juntos, podemos animar a los socios a unirse al viaje de los aliados, para proteger

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Miles de personas participaron en la marcha del Christopher Street Day, en Bremen, para reivindicar los derechos de la comunidad LGBT y manifestarse en contra null