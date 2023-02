De acuerdo con el Global Findex del Banco Mundial, aproximadamente el 76% de la población adulta tiene una cuenta de banco o una cuenta en alguna institución financiera regulada. Sin embargo, la situación en América Latina muestra que aún hay un camino por recorrer: casi un tercio de la población adulta no cuenta con servicios financieros básicos, y solo 3 de cada 5 trabajadores activos cuentan con una tarjeta de débito o crédito.

Al respecto, a nivel regional se realizan grandes esfuerzos para intentar incluir a una gran población sin acceso al crédito, lo que representa una gran oportunidad para brindar apoyo a estas poblaciones, de modo que logren incluirse al sistema, y así tengan mayor acceso a diversos productos financieros, como préstamos o billeteras digitales, entre otros.

A nivel nacional la situación no es muy distinta. Según el último Estudio de Inclusión financiera y Acceso al Crédito: Una mirada desde Experian Spanish Latam, elaborado por el equipo de Consultores de Negocio de Experian Spanish Latam, entre Perú, Chile y Colombia, nuestro país es el que tiene más oportunidades de mejorar su educación y salud financiera. A comparación de los otros dos países, en Perú, un país de emprendedores, solo un 15% ahorra por medio de instituciones financieras, lo que no indica que se ahorre poco, sino que muchas personas aún no han logrado integrarse al sistema, principalmente a raíz de la barrera existente respecto al acceso a productos financieros, tanto para cubrir gastos personales como para invertir en negocios y otros.

En ese sentido, es de suma importancia que se promuevan y faciliten políticas y vías para impulsar la inclusión financiera, en pro de reducir la desigualdad social y económica; promover un mayor desarrollo sostenible de las ciudades, la estabilización e integridad del sistema; facilitar la reducción de la informalidad, y mejorar así la calidad de vida de las personas en general. Frente a este escenario, de manera individual los ciudadanos de a pie también pueden mejorar su perfil crediticio, accediendo a una buena educación financiera, la cual es un facilitador para promover el acceso a servicios y productos financieros.

En el Perú, hasta junio del 2022, solo un 40.6% de la población mayor de 18 años presenta experiencia crediticia en entidades reguladas, lo cual representa 10,2 millones de personas aproximadamente, entre las que se acumula más de 57 mil millones de dólares en créditos. Este panorama ofrece una oportunidad, para evaluar estrategias de inclusión de las mujeres y personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a servicios financieros de manera oportuna y asequible. Si bien en el mes de junio de 2022 se incluyeron alrededor de 134 mil personas, esta cifra sigue estando por debajo de los más de 142 mil registrados en el mes de junio de 2019, según el Estudio publicado por Experian Latam. Asimismo, en términos de promedio de créditos también se ha visto una disminución de 1340 dólares a 933 dólares, entre el periodo 2019 y 2022.

Es interesante poder observar las características de las personas que han ingresado al sistema financiero en junio del 2022: se registra 2 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres, con una oferta de productos crediticios destinados principalmente a personas y con ingresos superiores a 313 dólares. En efecto, según el “Semáforo de las expectativas económicas de los Limeños hacia el 2023″, realizado por Experian y Consulting Partners, el 60% de los habitantes de Lima considera que la situación económica actual mejorará o se mantendrá, y al menos 33% se encuentra interesado activamente en acceder a un producto crediticio en los próximos 6 meses.

De los ingresos al sistema en junio del 2022 51% eran hombres y 49% eran mujeres, y en cuanto al rango etario, en junio del 2022 la población entre 18 y 25 años representaba 30%, a diferencia del 2020 en donde solo representaban un 11%.

Como se puede apreciar, el sistema financiero peruano ha logrado una distribución más equitativa en el acceso a poblaciones que han sido históricamente discriminadas al ingreso del sistema, como mujeres y personas mayores, pero aún existen aproximadamente 15 millones de peruanos sin acceso a productos crediticios formales a junio del 2022, lo cual representa el 60% de la población total. Esta situación multicausal pone de manifiesto que la inclusión financiera debe ser comprendida y abordada como problema complejo por todos aquellos que hacemos parte del ecosistema financiero.

Desafiar los indicadores de inclusión financiera es nuestro objetivo, y estos demuestran que aún hay un largo camino por recorrer si queremos construir un sistema financiero inclusivo, con herramientas que les permitan a las entidades ampliar la oferta de productos y para los ciudadanos es vital contar con información clara, precisa y oportuna para tomar decisiones y cuidar su salud financiera. En este sentido, las fuentes de data alternativa son una buena opción para incluir a personas que no tienen antecedentes en el sistema financiero formal.

“Desde Experian Spanish Latam, entendemos la responsabilidad que implica entregar datos y decisiones oportunas y asequibles para mejorar y transformar la salud financiera de millones de personas en nuestra región. El desafío de la inclusión financiera es un objetivo común y la oportunidad es para todos”, Vanina Fochesatto, Head of Business Consultancy.