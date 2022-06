En Perú, como en otros países del mundo, se celebra durante junio el mes del orgullo. Esta festividad es una oportunidad para concientizar a la sociedad sobre las limitaciones y problemas que enfrenta la comunidad LGTBQ+ en diversos ámbitos de su vida, entre ellas el laboral, como por ejemplo en la inclusión de sus parejas en los beneficios corporativos de los lugares en donde trabajan. Frente a esta situación, Marsh realizó una encuesta a 74 empresas de diversos sectores acerca de los beneficios laborales para los empleados de la comunidad LGTBQ+.

Se destacó que el 57% de estas organizaciones cuentan con una política de diversidad e inclusión; aun así, del 43% restante, el 75% afirmó que las estarían implementando en los próximos 2 años. De la misma manera, un 83% aseguró que la política de no discriminación protege a los empleados LGTBQ+. Estos resultados reflejan los avances de concientización que está teniendo esta comunidad en nuestra sociedad y la manera en que está impactando al sector corporativo de manera positiva.

Planes de salud y seguros de vida para los colaboradores LGTBQ+ y sus parejas

A pesar de haber avanzado significativamente en el ámbito de la inclusión y la no discriminación en sus centros de trabajo, todavía existen algunas barreras que no permiten a los integrantes de esta comunidad acceder a sus beneficios laborales. El 63% de empresas comenta que su plan de salud corporativo no permite que sus colaboradores LGTBQ+ afilien a sus parejas al, debido a las restricciones legales del país (53%), no haberlo considerado (43%), no saben cómo hacerlo (14%) o no cuentan con el presupuesto para ello (14%). En contra parte a este resultado, del 37% de empresas que sí permiten la afiliación al plan de salud corporativo a parejas del mismo sexo, el 100% de ellas afirmo que estas tienen las mismas condiciones que se ofrecen a los empleados que no forman parte de la comunidad; es decir que las parejas de los trabajadores de esta comunidad estarían cubiertas con los mismos beneficios, sin ningún tipo de distinción.

Con respecto al seguro de vida de ley para las parejas de los empleados LGTBQ+, el 87% de las organizaciones han indicado que no las incluyeron debido a que no las habían considerado (53%), pero se rescata que el 71% de ellas están pensando en hacerlo en los próximos años.

A pesar de que, por el momento, los empleados de la comunidad LGTBQ+ no tienen las mismas facilidades de aseguramiento que los colaboradores que no es parte de esta, las empresas muestran disposición para revertir este escenario, ofreciendo también beneficios exclusivamente para los empleados de esta comunidad, como la orientación y soporte psicológico (17%); material de comunicación para sensibilizar y prevenir acoso por orientación de género (16%) y la gestión de casos de acoso y/o violencia por orientación de género (15%).