Edmer Trujillo: "Trabajamos una ley para el transporte por teleféricos"

En una semana agitada por las lluvias y deslizamientos, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, aclara un comentario de Salvador Heresi, describe el daño de una de las principales vías de ingreso a la capital y habla de una norma que impulsaría una nueva forma de transporte en el país.

El congresista Salvador Heresi dijo que usted se habría sentado a negociar los contratos con CASA…

Es oportuno aclarar lo siguiente: en ningún momento he mencionado que hemos revaluado los montos. Lo que he mencionado es que se adoptaron acciones administrativas que permitieron que los procesos de selección, que las licitaciones que estaban en marcha, se adjudiquen a un monto menor en relación al valor referencial. Ahí hay un error del congresista Heresi cuando dice “se sentaron a negociar”. “Ahí lo que correspondía era anular el contrato”, dijo él. Sí, pero eso no hemos hecho. No hemos negociado.

En el caso de los contratos con una valoración mayor al 100%, ¿harían observaciones?

Los procesos de selección ya se llevaron a cabo, se adjudicaron y precisamente es la Fiscalía la que viene investigando con la participación de la Procuraduría ad hoc.

¿Si se confirmasen irregularidades, cómo procederían? ¿Pedirían la nulidad de estos?

Dependiendo de cómo estén los contratos. Hay algunos que ya están concluidos.

¿Pero en caso de los que estén vigentes?

Tomaremos las determinaciones en su momento y básicamente se toma en cuenta las recomendaciones que hace la Procuraduría, cuál es el mejor camino (...). Por supuesto, no está descartada la nulidad.

¿En cuánto se estimaron oficialmente las pérdidas por el paro de transportistas de carga pesada?

Nosotros no hemos hecho ninguna estimación. Las proyecciones las tiene un organismo vinculado a las exportaciones y estimaron algo de US$43 millones al día. Nuestra preocupación era poner fin a la huelga.

Los transportistas pedían, entre otras cosas, un ajuste en el precio de los combustibles. ¿Cómo llegaron a un acuerdo en ese punto?

Primero, el precio de los combustibles obedece a la oferta y la demanda. El precio final en los grifos obedece a ello. Este mercado no es perfecto y, por eso, el Estado hace años estableció la banda de precios, que permite regular. Lo que sí podemos manejar a través de Petroperú es el precio de venta en planta del combustible que vende Petroperú. Porque lo que hemos hecho es eso, reducir de S/8.21 por galón a S/7.62. Ello, considerando que el monto que hemos reducido está dentro de la franja de precios de los combustibles.

¿Cómo se encuentra el estado de las vías nacionales?

En las vías nacionales hay actualmente 155 eventos activos. En realidad, hay más de 300 desde el primero de enero, pero varios ya han sido superados, pero hay 155 en los que tenemos dificultades. De estos, en 14 el tránsito está interrumpido. Es decir, son tramos de carretera donde el tránsito no es posible y en 141 hay tránsito pero con algunas restricciones. En otras palabras, hay un solo carril y pasan carros en un solo sentido y luego en otro, o están abiertos solo a vehículos livianos, como el puente Montalvo en Moquegua.

Estos eventos se concentran en Pasco, Puno, Áncash, Junín, Huancavelica y Ayacucho, que es donde tenemos la mayor cantidad de eventos. Casi todos tienen que ver con la destrucción de la plataforma de la carretera, el derrumbe que la tapa o el río que socava la base.

¿Se han afectado corredores o vías alternas de la Carretera Central?

En el caso de la Carretera Central venimos trabajando en las vías alternas. Es verdad que en Oyón-Ambo hay una afectación importante de la vía, pero estamos interviniendo ahí para garantizar el tránsito.

¿Cree que la medida que aplicó la Municipalidad del Callao al aeropuerto Jorge Chávez pudo ser una falta de pericia o a un exceso de protagonismo?

No podría calificarla, pero fue una medida desproporcionada. En todo caso, hay un nivel de coordinación que debió establecerse con nosotros y no lo realizaron. Particularmente, yo intenté comunicarme toda la mañana, pero no fue posible. Esperamos que hechos como este no sucedan nuevamente.

¿Qué tanto han conversado el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima sobre el desarrollo del teleférico que anunció Jorge Muñoz?

El marco legal vigente establece que un proyecto de teleférico puede canalizarse a través del Ministerio de Vivienda. Nosotros estamos trabajando en una ley que crea el sistema de transporte urbano por cable (teleféricos).

¿Y esta norma cuándo estaría lista?

En marzo deberíamos tener listo el proyecto de ley para que luego podamos elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Estimamos que en abril o mayo debería estar en el Congreso para su discusión. Será la ley que crea el sistema de transporte de pasajeros por cable.

¿La norma contemplará el desarrollo de estos proyectos a través de APP y otros mecanismos?

Por supuesto. Consideramos que todas las alternativas de construcción e infraestructura son aplicables a los teleféricos. Podrían ser obras públicas, asociaciones público-privadas (APP), obras por impuestos (OxI). Todos los mecanismos que están vigentes.

Tenga en cuenta

Desde el MTC, Trujillo informó que se insistirá en las acciones correspondientes por la sanción que impuso la Municipalidad del Callao al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez esta semana. “Eso fue un despropósito, algo que está fuera de lugar”, comentó.

Trujillo asegura que el sector Transportes está atento a los bloqueos y daños en vías nacionales. “Quiero precisar que nuestra intervención a través de nuestras zonales de Provías Nacional está en todo el país; tenemos contratos de concesión en casi 7,000 kilómetros”, dice.