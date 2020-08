Tal y como se ha venido diciendo, en el segundo semestre del año, el Producto Bruto Interno (PBI) comenzará a recuperarse tras el reinicio de actividades. Un reflejo de que hay más optimismo fueron las cifras dadas ayer por el Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con el ente emisor, las expectativas empresariales sobre la economía para los próximos tres meses subieron de 29 puntos en junio a 35 puntos en julio. A 12 meses, el resultado pasó de 53 puntos a 54 puntos en el mismo periodo de análisis.

Las cifras también revelan que ha aumentado la expectativa sobre la demanda de los productos. El resultado para los próximos 90 días pasó de 39 puntos a 47 puntos.

Otro detalle que se muestra positivo es el de contratación de personal para los siguientes tres meses, ya que el indicador pasó de 33 a 35 puntos de junio a julio.

Pendiente

Tras esta información, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, manifestó a este diario que las respuestas más optimistas las tienen sectores como el minero, financiero, de alimentos y medicinas.

Márquez aseguró que las mejoras en las expectativas también obedecen a que hubo un primer semestre negativo para la economía. No obstante, señaló que no se debe descuidar a otros rubros que, pese a la apertura de las actividades, aún no pueden reactivarse.

“Hay mayor expectativa porque se abrieron las actividades cerradas por el estado de emergencia, pero igual hay sectores como el de restaurantes, de turismo, de comercio que la están pasando mal ahora”, sostuvo.

