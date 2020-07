Brasil registró entre enero y junio de este año un déficit nominal en sus cuentas públicas de 576,315 millones de reales (unos US$ 113,000 millones), equivalente al 16.66 % del PBI, mientras que la deuda alcanzó un nivel récord debido a la crisis del coronavirus , informó este viernes el banco central del país.

El saldo negativo entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, incluyendo el gobierno central, los regionales, los municipales, las empresas estatales y el pago de intereses de deuda, saltó un 208% respecto al primer semestre de 2019.

El déficit también triplicó con respecto al PBI, ya que en los primeros seis meses del 2019 era equivalente al 5.31% del Producto Bruto Interno, una consecuencia económica de la pandemia del COVID-19, ya que la paralización de actividades entre finales de marzo y comienzos de junio desplomó la recaudación tributaria y disparó los gastos públicos.

En el acumulado de los últimos doce meses terminados en junio, el déficit nominal en las cuentas públicas fue de 818,617 millones de reales (alrededor de US$ 160,620 millones), equivalente al 11.38 % del PBI, mientras que solo en junio registró un resultado negativo de 210,161 millones de reales (unos US$ 41,208 millones).

El déficit primario -que no incluye lo que el Estado destina al pago de intereses de deuda pero que el Gobierno usa como referencia para medir la situación de las cuentas públicas-, fue de 402,700 millones de reales (unos US$ 78,960 millones) en el semestre, frente al déficit de 5,700 millones de reales (US$ 1,176 millones) del mismo periodo del año anterior.

El resultado primario del primer semestre es el peor de la serie histórica del banco central brasileño, la cual comenzó en diciembre de 2001.

El ente emisor informó igualmente que la deuda bruta pública de Brasil fue de 6.1 billones de reales (unos US$ 1.1 billones), equivalente al 85.5% del PBI, un nuevo récord y que supone un aumento de 3.6 puntos porcentuales del PBI en relación al mes anterior.

En diciembre del año pasado, la deuda brasileña equivalía al 75.8% del PBI y según estimaciones de la Secretaría del Tesoro Nacional podría cerrar el año en cerca del 100% debido a los gastos para combatir la pandemia del nuevo coronavirus y por la fuerte caída de la economía proyectada para este año.

Según los pronósticos del mercado financiero, la mayor economía de Sudamérica podría desplomarse alrededor de un 6%, tras dos años de débil crecimiento.

