De acuerdo a la encuesta en Lima Metropolitana, llevada a cabo por Experian y Consulting Partners, titulada “Semáforo de las expectativas económicas de los Limeños hacia el 2023″, el 11% de los limeños, alrededor de 1.1 millón de personas, no llega a fin de mes, por lo que tiene que solicitar préstamos a entidades financieras y endeudarse.

Esta situación se da por la baja capacidad de ahorro, ya que el 52% de encuestados ha señalado que no ahorra. Es decir, que cinco de cada 10 limeños presenta problemas para economizar su dinero.

En ese marco, cerca del 40% de los limeños están endeudados por solicitar préstamos , principalmente a través del sistema financiero.

De este total, el 23% se encuentra pagando crédito a un banco, financiera o caja. Otro 10% está endeudado con la tarjeta de crédito.

Además, otro 10% le debe a un familiar, amigo o prestamista. El restante tiene otro tipo de deuda (juntas, Estado, proveedores) o tiene que pagar un crédito hipotecario

¿Cuánto es el ahorro promedio de los limeños?

El ahorro promedio mensual es de S/ 382, y es bastante mayor en hombres a diferencia de las mujeres, afirma el estudio. “Los que pueden, ahorran poco menos de S/400 al mes, esta tendencia se refleja en su mayoría entre los hombres del NSE AB que son residentes en Lima Tradicional/Moderna”.

Asimismo, los ciudadanos entre 26 y 35 años son los que ahorran la mayor cantidad (S/ 426), mientras los de 18 a 25 años, que solo guardan S/ 315 por mes.

¿Quiénes son los que más solicitan créditos?

La demanda de créditos se ha incrementado, sobre todo desde las personas con mayores necesidades económicas, quienes en su mayoría han buscado acceder a créditos y productos financieros para tener un dinero extra. El estudio encontró que uno de cada cinco residentes ha solicitado un crédito en los últimos seis meses, y un 80% de ellos obtuvo una respuesta positiva a su solicitud.

Así mismo, las personas que más piden créditos son perfiles de ocupaciones como comerciantes, emprendedores y ciudadanos, quienes consideran que tendrán capacidad de ahorro en los próximos 6 meses.

Un 36% de limeños está interesado en acceder a un crédito, principalmente para emprender o invertir en su negocio, principalmente aquellos que se encuentran en el rango etario de 36-45 años y pertenecen al NSE CDE.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio, son más del 60% de los limeños quienes no quieren asumir compromisos financieros debido a que consideran, principalmente, que no es momento de endeudarse porque por el momento no lo necesita o porque considera que las tasas de interés son muy altas.

Por otro lado, del 40% de la población de Lima Metropolitana que, si tiene compromisos financieros, un 33.5% se encuentra endeudado a través de un crédito o una tarjeta de crédito en un banco, financiera o caja; y otro 10.1% a través un familiar, amigo o prestamista. Estas personas pertenecen en su mayoría al nivel socioeconómico CDE y viven en distritos de Lima Emergente.

Sin embargo, un dato resaltante es que más del 89% de limeños con créditos activos considera que sí podrá cumplir sus compromisos financieros en el plazo establecido, según lo encontrado en el estudio realizado por Consulting Partners y Experian.

