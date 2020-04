El COVID-19 no solo viene dejando hasta la fecha la lamentable pérdida de 400 vidas, también sigue golpeando a muchos sectores que hoy ven con preocupación su futuro. Uno de ellos es el de la belleza. El presidente del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh), Ángel Acevedo, indicó que hoy están en riesgo más de 60 empresas, principalmente de cosméticos, y alrededor de 500,000 empleos.

Para el primer semestre esperan una caída del 50%, ya que el 80% de los productos que representan no son considerados de primera necesidad. Por ello, desde Copecoh y la Cámara de Comercio de Lima se envió una carta al ministro de Salud, Víctor Zamora, para que tome en cuenta la situación del sector.

Pero no son los únicos golpeados. Víctor Hugo Montalvo, gerente general de Montalvo Salon & Spa, reveló que hay 40,000 salones de belleza en el país que no operan por el estado de emergencia, y que esto perjudica a alrededor de 100,000 personas que trabajan ahí. Sabe que después de la cuarentena no se volverá a la “normalidad”, pero prefiere que se reinicie la actividad con “al menos al 30% de la capacidad, a no trabajar”.

En medio de la crisis, algunas empresas como el Grupo L’Oréal anuncian acciones a favor de los empleados. L’Oréal ha creado el Programa de Solidaridad para proteger los puestos de sus trabajadores hasta fines de junio de 2020, garantizando el pago del 100% del salario fijo.

Datos:

- El sector cosméticos e higiene factura alrededor de US$2,363 millones y aporta al 2% de la recaudación de impuestos de la Sunat y el 1% del PBI, informó Capecoh.

- El ticket promedio en los salones de belleza es de S/120; Montalvo calcula que bajará en 50%.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus en Perú: nutricionistas del Hospital del Niño afectados por el COVID-19